Romania s-a clasat pe locul al doilea in Europa in functie de ritmul de crestere din sectorul F&B (cuprinde consumul din restaurante, unitati fast-food, cafenele, ceainarii si gelaterii), din ultimii zece ani, estimat la 7,2% pe an, si se afla pe aceeasi pozitie si in functie de potentialul de crestere pentru urmatorul deceniu, ritmul mediu de crestere fiind estimat la 8,8% pe an, conform unui studiu al Cushman & Wakefield.

"Lumea moderna, incluzand aici si Romania, trece printr-o schimbare semnificativa de paradigma. Daca in urma cu cativa ani, obisnuiam sa cumparam haine din oras sau mall si sa mancam acasa, in ultima perioada am inceput sa cumparam diverse lucruri, inclusiv haine, online si sa iesim pentru a lua masa in oras sau la mall. In piete dinamice, precum Romania, cu o crestere economica record si un avans al salariilor de peste 10% pe an, aceste tendinte sunt rapid imbratisate de consumatorii tineri, iar operatorii de restaurante si cafenele beneficiaza de acest context pozitiv”, explica Cristi Moga, Research Consultant C&W Echinox.

Acest comportament de consum are consecinte si asupra modului in care sunt dezvoltate centrele comerciale moderne. In ultimii ani, dezvoltatorii au acordat o atentie tot mai mare zonei de food-court a centrelor comerciale, cautand sa imbine spatiile pentru servirea mesei cu cele de leisure si entertainment. In Romania, cele mai mari zece astfel de centre gazduiesc aproximativ 250 de unitati F&B, intinse pe o suprafata inchiriabila de peste 40.000 de metri patrati, reprezentand circa 6% din suprafata inchiriabila a centrelor comerciale analizate, potrivit datelor centralizate de Cushman & Wakefield Echinox.

Europenii, 881 de miliarde de dolari pe ”mancatul in oras” in 2016

Pe primul loc al clasamentului tarilor europene in functie de ritmul de crestere din sectorul F&B se situeaza Turcia, iar pe al treilea Bulgaria. Pietele din centrul si estul Europei, precum Turcia, Romania, Bulgaria, Polonia si Ucraina, au avut si isi vor pastra un ritm de crestere peste media europeana, potrivit reprezentantilor Cushman & Wakefield Echinox .

In Europa, anul trecut au fost cheltuiti echivalentul a 796 mld. euro in sectorul F&B, in conditiile in care ritmul mediu de crestere al pietei din ultimul deceniu a fost de 4.2% pe an. Pentru urmatorii 10 ani (2017-2026), consultantii Cushman & Wakefield estimeaza un ritm mediu de crestere de 4,9% pe an.