Vanzarile Carrefour au crescut cu 6,2% in primul semestru, la 43,1 de miliarde de euro, evolutie care reflecta performantele solide in termeni comparabili din toate regiunile unde opereaza grupul si efectul pozitiv al expansiunii si achizitiilor, respectiv Billa in Romania si Eroski in Spania.

Vanzarile de alimente au continuat sa creasca puternic, cu 6,3% in primele sase luni, din care 2,7% in termeni comparabili, potrivit News.ro.

”Performantele demonstreaza inca o data relevanta modelului multi-format al Carrefour si prezenta geografica echilibrata”, se arata intr-un comunicat al grupului, al doilea mare retailer la nivel mondial.

In Franta, vanzarile au avansat in primul semestru cu 0,8%, la 19,34 miliarde de euro

In trimestrul al doilea, vanzarile au crescut cu 6,1%, la 21,8 miliarde de euro, iar in Franta, unde grupul realizeaza 47% din venituri, cu 0,8%(+1,9% in termeni comparabili), la 9,94 miliarde de euro.

Intre alte state europeme, Carrefour a mentionat ca vanzarile in termeni comparabili au fost deosebit de dinamice in Polonia si Romania.

Vanzarile au crescut in trimestrul al doilea in toate formatele de magazine si au beneficiat de avansul vanzarilor online.

Alimentele au contribuit la performantele bune ale grupului in trimestrul al doilea, urcand cu 2,8% in termeni comparabili.

Vanzarile hipermarketurilor franceze ale Carrefour au revenit in teritoriu pozitiv pentru prima oara dupa trimestrul al treilea din 2015, iar in restul Europei au fost solide, im special in Italia si Spania. Carrefour si-a mentinut estimarile referitoare la cresterea vanzarilor in 2017.

Directorul financiar Pierre-Jean Sivignon a declarat analistilor ca Carrefour tinteste in continuare o crestere de 3%-5% a vanzarilor la curs valutar constant, pe ansamblul anului 2017.

Grupul raporteaza rezultatele de pe pietele emergente in categoria ”restul lumii”, fara date pentru fiecare tara. Iemtru aceasta catergorie, vanzarile in termeni comparabili au urcat cu 3,4% in trimestrul al doilea, dupa un avans de 3,1% in primele trei luni.

In Romania, Carrefour detinea la sfarsitul anului trecut 298 de magazine, dintre care 32 de hipermarketuri, 213 supermarketuri si 53 de magazine de proximitate.