Principalul producator si importator de bauturi alcoolice din Romania, Alexandrion, va investi 100 de milioane de dolari in Statele Unite ale Americii, intr-o distilerie. Nawaf Salameh, fondatorul businessului, a explicat la o conferinta de presa tinuta de Ministerul comertului, mediului de afaceri si antreprenoriarului, ca in doua - trei luni urmeaza sa fie selectat locul proiectului, ce va fi cu siguranta in statul New York.

Termenul inaintat pentru inaugurarea distileriei este a doua parte a anului viitor. Alexandrion mizeaza pe la fel de multi angajati ca in Romania - in jur de 400- si motiveaza alegerea locului pentru comunitatea solida de cateva sute de mii de romani.

Salameh a mai spus ca va fi pastrat brandul Alexandrion si ca distileria din SUA va produce o gama de produse adaptate la piata locala, focusul fiind pe bourbon, wiskey, rom si gin, dar si coniacul Brancoveanu.

In prezent, Alexandrion are in portofoliu atat produsele proprii precum vinars Brancoveanu, brandy Alexandrion, vodka Alexander si Kreskova si lichiorurile Saber, dar si marci de import precum vodka Beluga, sampania Piper Heidsieck, whisky-ul Glenfiddich sau coniac-ul Camys.

Alexandrion, un business de 25 de milioane de euro in 2015, a fost fondat de Nawah Salameh in urma cu 20 de ani, devenind unul dintre principalii producatori si importatori de bauturi alcoolice pe plan local. Proprietarul companiei a detaliat in cadrul emisiunii Profesionistii in Retail cu ce alternativa vine in tara unde anual se vand 70-80 de milioane de litri de alcool medicinal si cum isi propune sa educe consumatorii romani.