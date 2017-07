Producatorul elvetian de produse alimentare Nestle, care este recunoscut in Romania pentru napolitanele Joe pe care le fabrica in Timisoara, a ramas anul trecut lider detasat al pietei romanesti, in conditiile in care a obtinut anul trecut o cifra de afaceri de 783 milioane lei (174 milioane euro), in crestere cu 16% fata de 2015, si un profit net de 87 milioane lei (19,3 milioane euro), de peste patru ori mai mare, arata bilanturile publicate de Ministerul Finantelor.

La sfarsitul lunii martie, directorul general al Nestle Romania, Herve de Froment, anunta ca Nestle a inregistrat anul trecut in Romania o cifra de afaceri de 750 de milioane de lei, in crestere cu 13% fata de 2015, scrie News.ro.

Seful Nestle Romania estima pentru acest an o majorare a afacerilor cu 8%. Nestle comercializeaza pe piata din Romania produse pentru copii, cereale si batoane, produse culinare, cafea si bauturi, napolitane si ciocolata, hrana pentru animale si inghetata. Nestle activeaza pe piata din Romania de 20 de ani si are o fabrica in Timisoara unde produce napolitanele Joe si cafeaua solubila Nescafe.

Anual, circa 35-40% din volumul total de produse fabricate in Romania este exportat in 25 de tari. In Romania, compania are 900 de angajati.

Un alt jucator important pe piata napolitanelor este Alka, care a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 86,5 milioane lei (19,2 milioane euro), in crestere cu 12,2% fata de 2015.bAlka a trecut pe profit in 2016 si a obtinut un rezultat pozitiv de 3,7 milioane de lei, dupa pierderi de 1,2 milioane lei in 2015. Anul trecut, Alka avea 290 de angajati.

In 1994 se puneau bazele unei afaceri de familie, prin infiintarea Alka, primul procesator local de cafea, printr-o investitie directa de mai multe milioane de euro. Dupa aproape doua decenii de investitii de zeci de milioane de euro, Alka este unul din principalii jucatori din regiune in industria bunurilor de larg consum (FMCG). In prezent, grupul este specializat in productia de biscuiti, cafea, napolitane, prajituri si snacks-uri sarate.

Un alt jucator important de pe piata loacala a napolitanelor este producatorul polonez de biscuiti si napolitane Dr Gerard. Compania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 22,9 milioane lei (5 milioane euro) si un profit de 1,6 milioane de lei. Rezultatele financiare din 2016 nu pot fi comparate cu cele din 2015, deoarece producatorul polonez a intrat pe piata din Romania in octombrie 2015.

Dr Gerard Romania produce trei categorii de produse: biscuiti dulci, napolitane si biscuiti sarati. La sfarsitul anului trecut, directorul general Dr Gerard Group, Jarosaw Zawadzki, estima pentru 2016 o cifra de afaceri in Romania de peste 4 milioane euro, aferenta unui volum de aproximativ 2.000 de tone de produse. Compania si-a propus pentru 2017 o crestere a cifrei de afaceri a subsidiarei din Romania cu 20%.

