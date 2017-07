O noua oferta pentru cumpararea de active ale combinatului Oltchim Ramnicu Valcea, aflat in insolventa, a fost depusa de catre fondul de investitii White Tiger, cu capitaluri americane si britanice, dupa termenul limita care a fost joi, 6 iulie, ora 18.00, au declarat surse aproapiate procesului de privatizare, care au precizat ca, desi a fost depusa dupa termenul limita si ar putea fi descalificata din aceasta cauza, oferta ar putea fi acceptata in cazul in care este considerata suficient de atractiva.

White Tiger este o firma de investitii fondata in 2001, cu birouri la New York, Londra, San Marino si Hong Kong, dar care detine mai multe subsidiare in Marea Britanie, SUA si in alte tari, potrivit informatiilor publicate pe pagina de internet a companiei, scrie News.ro.

"A noua oferta a fost depusa dupa termenul limita, de catre White Tiger, un fond american. Orice este posibil, daca va fi o oferta mare", a precizat o sursa avizata.Joi seara, surse aproapiate procesului de privatizare au declarat ca opt oferte au fost depuse pana joi, 6 iulie, ora 18.00, termenul limita pentru depunerea de oferte angajante, insa nicio oferta nu a fost depusa din partea grupului germano-polonez PCC, actionar minoritar al combinatului.

Cele opt oferte depuse pana la termenul limita au venit de la Chimcomplex Borzesti (controlat de omul de afaceri Stefan Vuza), IPP, Louisiana Chemical (SUA), GFR Group (Gruia Stoica, care a facut o oferta pentru vagoanele detinute de Oltchim), Aiotech, Dynamic SG Galati (care a mai cumparat active de la Oltchim in 2013) si BNS Group.Unele oferte sunt pentru mai multe pachete de active, in timp ce altele sunt pentru active separate, au precizat sursele.

Vineri, Oltchim a transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB) un un anunt in care a precizat ca noua investitori au depus oferte pentru activele combinatului, fara a da alte detalii. Combinatul chimic Chimcomplex Borzesti a anuntat joi dimineata ca a depus, in ultima zi in care se pot depune oferte, oferta pentru preluarea activelor Oltchim din Ramnicu Valcea, sustinand ca vizeaza crearea unui gigant romanesc in industria chimica.

Joi seara, producatorul polonez de produse chimice PCC Rokita, parte a grupului germano-polonez PCC, a notificat Bursa de Valori din Varsovia, pe care este listat, ca nu a mai depus oferta pentru preluarea activelor combinatului Oltchim Ramnicu Valcea. Compania PCC Rokita este controlata de grupul PCC SE Duisburg, Germania, care detine 84,16% din actiuni.

PCC SE este, de asemenea, principalul actionar minoritar al Oltchim, cu o participatie de 32,3%, dar a participat in procesul de privatizare de la Oltchim prin filiala poloneza PCC Rokita.Termenul limita de depunere a ofertelor angajante pentru vanzarea pachetelor de active ale combinatului Oltchim, aflat in insolventa, a fost prelungit de doua ori, ultimul termen fiind 6 iulie, ora 18.00.

Chimcomplex sustine ca i s-a alaturat gigantul american Tricon Energy, cu o cifra de afaceri de 6 miliarde de dolari, ca partener comercial, cinci banci europene coordinate de ING si doua fonduri de investitii din Londra si Dubai, arata un comunicat emis joi de Chimcomplex. Grupului SCR, care detine in prezent Chimcomplex, va deveni garantul direct al tranzactiei, avand active de peste 120 de milioane de euro. Compania nu a dezvaluit valoarea financiara a ofertei.

Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar. In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe bucati, prin noua pachete de active. Strategia de privatizare presupune obtinerea unui pret cat mai mare pentru creditori, arata un document realizat de consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL,.

"In cazul suprapunerii ofertelor pentru acelasi activ / pachete de active din partea mai multor ofertanti, de exemplu in cazul ofertantilor ce depun oferte pentru mai multe active / pachete de active, diversele combinatii de oferte vor fi comparate una cu alta cu obiectivul de a identifica combinatia ce presupune cea mai mare valoare agregata", se precizeaza in document.

Compania a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,68 milioane euro, in crestere cu 76% fata de perioada similara a anului trecut, si o cifra de afaceri de 49,06 milioane euro, mai mare cu 30% comparativ cu primele trei luni ale anului trecut.Ultimul an in care Oltchim a inregistrat profit din activitatea curenta a fost 2006.