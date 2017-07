Rosiile cu gustul de altadata intra in supermarketuri. Initiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, prin care unul dintre marii retaileri isi propune sa-si extinda colaborarea cu cat mai multi furnizori romani de legume si fructe.

Caracterizata de catre reprezentantii lantului de supermarketuri drept ”o premiera pe piata de retail din tara”, initiativa de a revitaliza un soi autohton face parte din proiectul „Cultivat in Romania, specific romanesc”, derulat de Lidl Romania cu sprijinul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti si Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicola Buzau.

Proiectul Lidl, descris drept ”o platforma ampla de dezvoltare sustenabila a producatorilor locali, ce isi propune sa extinda colaborarea retailerului cu cat mai multi furnizori romani de legume si fructe, dar si sa readuca pe mesele romanilor soiuri autentice romanesti disparute de pe piata de larg consum”, vine intr-un context in care controversele privind legea 321/2009 inca nu s-au stins. Legea, in forma sa intiala, prevedea obligativitatea retailerilor cu cifra de afaceri mai mare de doua milioane de euro de a aloca minimum 51% din spatiul existent la rafturile cu alimente proaspete produselor provenite din lantul scurt de aprovizionare. Legea mentionata a adus amenintari cu infringment-ul la adresa Romaniei din partea Comisiei Europene (CE), care a invocat ”probleme in privinta liberei circulatii a bunurilor”, potrivit unui raport al CE.

Primul dintre aceste soiuri este rosia Buzau1600, pe care, incepand cu luna iulie, romanii il vor gasi in magazinele Lidl din tara si care este primul rezultat al proiectului de revitalizare a soiurilor traditionale romanesti de legume si fructe. Cu sprijinul USAMVB, implementarea acestui proiect a inceput in urma cu aproximativ un an de zile.

Readucerea soiului de rosii Buzau1600 pe rafturile magazinelor Lidl este doar o prima etapa a proiectului “Cultivat in Romania, specific romanesc”, potrivit reprezentantilor retailerului. La sfarsitul acestui an agricol, Lidl planuieste sa aduca in magazinele sale si un soi de ceapa rosie, autentic romanesc, ceapa rosie de Buzau.

Acest soi de rosie a fost creat initial in 1976, de catre Statiunea Legumicola Buzau, insa dupa anul 1990, cererile de pe piata pentru hibrizi noi care inregistrau productivitate si o rezistenta la pastrare mai mare au facut ca soiul de rosii Buzau1600 sa fie cultivat preponderent pentru uz casnic. Potrivit datelor statistice, rosiile s-au situat, anul trecut, pe locul 13 din 35 in clasamentul principalelor culturi, cu o productie, la nivel national, de 627.177 tone.