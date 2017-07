Gerhard Waltl a preluat atributiile de la predecesorul sau, Panagiotis Alekos, care gestioneaza acum operatiunile Bayer Pharmaceuticals din Republica Ceha si Slovacia, se arata intr-un comunicat de presa.

Imi face o deosebita placere sa ma alatur echipei din Romania intrucat acesta nu este doar domeniul pe care il cunosc foarte bine, ci si unul aflat extrem de aproape de promisiunea Bayer, aceea de a folosi stiinta pentru a crea o viata mai buna. Inovatia este esenta companiei noastre. Ceea ce ne ajuta sa avansam este componenta de cercetare si dezvoltare – identificarea unor noi molecule care sa le permita oamenilor sa se bucure de viata din plin. Sunt convins ca vom reusi sa ne atingem obiectivele de business stabilite pentru perioada urmatoare si ne vom mentine cu un pas inaintea provocarilor actuale Doctorul Gerhard Waltl

Absolvent al Universitatii Ludwig-Maximilian din Munchen, Gerhard Waltl are peste trei decenii de experienta in segmentul farmaceutic la nivel international, dublate de competente solide in marketing si managementul proiectelor globale si studii in domeniul economic.

Parte a echipei Bayer inca din anul 1983, prin intermediul variilor functii ocupate, Waltl si-a demonstrat abilitatile de a conduce atat echipe globale complexe, cat si entitati locale din numeroase tari europene. Recent, a preluat atributii si in zona de conformitate, protectie a datelor si optimizarea proceselor de infiintare a reprezentantelor locale.