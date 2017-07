Producatorul de lenjerie intima si articole vestimentare pentru casa Triumph inaugureaza luna aceasta un nou magazin in Romania, in centrul comercial Bucuresti Mall – Vitan.

Triumph International este o companie cu traditie, avand peste 130 de ani de experienta, cu o prezenta pe piata romaneasca de peste 20 de ani, in Bucuresti si in toate marile orase ale tarii, si care are o bogata retea de parteneri care comercializeaza produse marca Triumph si sloggi. Cu o retea extinsa in peste 120 tari, Triumph este unul dintre cei mai importanti producatori de lenjerie intima din lume.

Noul magazin vine in completarea mixului de branduri ce pot fi gasite in incinta Bucuresti Mall - Vitan. Triumph se alatura unei varietati de magazine de moda de la cele low-range, la cele mid & high-end. La acestea se adauga bradurile de cosmetice si ingrijire personala, telefonie mobila, electrocasnice, decoratiuni, birotica, precum si un supermarket.

Bucuresti Mall este primul centru comercial modern de tip shopping mall din Romania, deschis in septembrie 1999. Recent, Bucuresti Mall a trecut printr-un proces de renovare si modernizare, prin care si-a reconfigurat spatiile. In prezent, mall-ul gazduieste cafenele, magazine, o zona de food court si cinematograf.