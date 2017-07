In urma acestei tranzactii, in ultimul trimestru din 2017, cele doua companii APT care ofera servicii de resurse umane vor fi intergrate in brandul Work Service, iar serviciile de intermediere financiara isi vor desfasura activitatea sub brandul Finance Care, parte integranta a Work Service Capital Group. Celelalte 2 companii din grupul APT, APT New Business Solutions SRL si APT Evolution SRL, care furnizeaza servicii de marketing si comunicare, evaluare profesionala a angajatilor, programe de dezvoltare pentru angajati si dezvoltare de software nu au facut obiectul acestei tranzactii si isi vor continua operatiunile sub brandul APT, se arata intr-un comunicat de presa.

Managementul celor 4 companii integrate in Work Service va fi asigurat de catre actualul CEO, Sorina Donisa, care va ramane si actionar, alaturi de Wojciech Mora, reprezentantul Work Service in Romania.

Aceasta achizitie reprezinta o confirmare a performantei brandului APT pe piata serviciilor profesionale din Romania. Integrarea va oferi companiilor APT mai multa experienta si oportunitati de crestere si de a adauga valoare serviciilor livrate catre partenerii sai.

“Romania este o piata importanta pentru noi, in care ne punem mari sperante. Este o tara care are foarte multe lucruri in comun cu Polonia, tara de origine a Work Service Group. In prezent, tarile noastre sunt leader din perspectiva dezvoltarii economice, nu doar in regiunea Europei Centrale, ci chiar la nivelul Uniunii Europene. Boom-ul economic si investitiile recente necesita resurse umane adecvate pentru antreprenori. Aici vedem noi misiunea noastra. Fiind cea mai mare companie de resurse umane din regiunea Europei Centrale si de Est, in prezent asiguram angajarea a peste 300,000 angajati anual si sprijnim 3,000 clienti in activitatea lor curenta. Suntem convinsi ca know-how-ul nostru international si practicile dezvoltate pe pietele din intreaga regiune vor conduce la utilizarea formelor flexibile de munca, optimizarea costurilor si atragerea candidatilor necesari. Datorita disponibilitatii din ce in ce mai scazute a angajatilor si a scaderii ratei somajului, atragerea angajatilor potriviti va reprezenta un avantaj competitiv cheie. De aceea noi reprezentam in prezent una dintre cele mai mari forte de recrutare din aceasta parte a Europei, prin care vom putea oferi cele mai bine servicii clientilor nostri”, a declarat Maciej Witucki, President of the Management Board of Work Service S.A.

“Astazi suntem prezenti in 16 tari din Europa si una dintre companiile noastre isi desfasoara activitatea chiar si in China. Work Service Group este cel mai mare furnizor de servicii de resurse umane in aceasta parte a continentului, astfel incat a fost natural pentru noi sa alegem Romania, care este cea de-a saptea tara din Uniunea Europeana din perspectiva numarului de locuitori. Noi am pornit de la zero si in ultimii 18 ani am construit un brand puternic care este recunoscut de catre candidati, angajatori si investitori. Suntem listati la doua burse de valori: in Varsovia si in Londra; avem aproximativ 18% cota de piata in domeniul resurselor umane, fiind numarul 1 in Europa Centrala. Cu toate acestea, masura reala a succesului nostru este data de furnizarea de locuri de munca pentru mai mult de 1 milion de persoane precum si construirea unor relatii pe termen lung cu partenerii nostri de afaceri. Acest lucru a fost posibil multumita schimbului de cunostinte intre expertii nostri si, ceea ce este cel mai important, un serviciu de incredere. Toate acestea nu ar fi fost posibile fara alegerea unei echipe potrivite si a oamenilor fantastici care stau in spatele fiecarui contract semnat si proiect finalizat, asgurand astfel satisfactia clientilor nostri. Sper ca activitatea noastra in Romania se va derula intr-o maniera similar cu cea din Ungaria, unde dupa doi ani de prezenta am devenit leader de piata”, a transmis Tomasz Misiak, the Co-Founder and the President of the Supervisory Board of Work Service S.A.

Serviciile de consultanta pentru vanzatori au fost asigurate de catre echipa Access Business Solutions (ACCESS), coordonata de Selcuk Saldirak, care a sprijinit cu success APT atat in pregatirea vanzarii cat si pe parcursul tuturor etapelor tranzactiei.