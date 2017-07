Reteaua privata de centre medicale Medsana va demara in acest an constructia primului spital din retea, in zona de nord a Bucurestiului, in care va investi 15 milioane de euro si care ar putea fi finalizat in doi ani si jumatate. Totodata, grupul Athens Medical Center (AMC) din Grecia, care detine Medsana, va investi anul acesta inca 2,5 milioane de euro pentru deschiderea a doua centre noi, tot in Bucuresti.

“Anul acesta demaram o investitie greenfield pentru un spital. O sa investim, o sa cumparam un teren. O sa dureze cam doi ani si jumatate, dar va fi cel mai modern spital privat din Romania. Investitia va fi de 15 milioane de euro si o sa ne axam foarte mult pe chirurgie robotica, unde suntem foarte specializati”, a spus Vassilis Chaniotis, directorul general al Medsana.

Medsana ofera servicii medicale pe piata romaneasca din 1996 si detine trei clinici in Bucuresti si o alta clinica in Ploiesti. Primul centru medical infiintat a fost Medsana Controceni.

Directorul general al Medsana sustine ca anul acesta compania mai are in plan sa deschida un al cincilea centru in Bucuresti pentru care va investi 2 milioane de euro, din care 1,7 milioane de euro pentru aparatura necesara, care va fi achizitionata de la General Electric.

Pe langa cele doua investitii, Medsana are in plan sa deschida al saselea centru tot in Bucuresti, dar care va fi mai mic si pentru care se vor investi 500.000 de euro.

In 2016, compania a incheiat cu o cifra de afaceri de 19,9 milioane de lei si estimeaza anul acesta o crestere de 25 %, fara a lua in calcul si urmatoarele investitii. Mai putin de 1% din cifra de afaceri este decontata de CNAS, compania avand putine servicii contractate cu casa de asigurari. Anul trecut a alocat investitii de 600.000 de euro pentru a crea un centru de medicina materno-fetala si fertilizare in vitro, Medsana- Genesis.

Compania are peste 12.000 de abonati, dintre care 99% sunt abonamente corporate si restul pentru persoane fizice. Sunt 5 tipuri de abonamente standard, iar costurile acestora variaza de la 2 euro pana la 45 de euro (2, 5, 14, 25, 45 euro). Abonamentul de 45 de euro poate oferi servicii medicale si in spitalele partenere din Grecia.