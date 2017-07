"In contextul recentelor afirmatii ale Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania, publicate in presa, dorim sa precizam ca accesul la inovatie este un drept inalienabil al pacientilor romani. Mai mult decat atat, fara medicamente inovative nu pot exista alternative generice, acesta fiind ciclul natural al oricarui medicament. Credem ca pacientii romani trebuie sa aiba acces atat la medicamente inovative cat si generice, ceea ce ofera medicilor si pacientilor optiuni multiple de tratament. Peste 2.000 de medicamente risca sa dispara de pe piata Medicamentul Roche mentionat in comunicatul de presa al APMGR, si anume Kadcyla, se adreseaza pacientelor cu cancer de san metastatic, faza avansata a bolii, in care optiunile terapeutice sunt foarte limitate. Rata mortalitatii cauzate de cancerul de san in Romania este de 36%, cu mult mai mare decat media europeana. Contributia Roche la sistemul de sanatate, prin plata taxei claw-back in anul 2016 si in primul trimestru al anului 2017, se ridica la 110 milioane de lei. Credem ca doar prin eforturile convergente ale tuturor celor implicati - autoritati, industria farmaceutica, medici si pacienti - pot fi gasite solutii alternative pentru imbunatatirea finantarii pentru medicamente. Compania noastra isi reafirma deschiderea pentru dialog, in identificarea unor mecanisme de finantare care sa permita pacientilor romani sa aiba acces la inovatie si sa beneficieze de aceleasi standarde de tratament ca in alte tari europene", au afirmat reprezentantii Roche Romania.

In acelasi timp, Roche Romania recunoaste eforturile autoritatilor de a inlatura discrepantele dintre standardele de tratament dintre Europa si Romania, prin includerea pe lista medicamentelor gratuite si compensate a noi produse, pentru boli cronice grave.

Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce ofera medicamente diferentiate clinic in domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infectioase, oftalmologiei si afectiunilor sistemului nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial in diagnosticul in vitro si in diagnosticul histologic al cancerului, precum si pionier in managementul diabetului. Fondata in 1896, compania Roche are in portofoliu 29 de medicamente, printre care antibiotice, medicamente impotriva malariei si chimioterapice, care sunt pe Lista Medicamentelor Esentiale elaborata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.