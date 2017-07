Top 3 cei mai mari producatori este condus de compania Unicarm, companie controlata de omul de afaceri Vasile Lucut, cel care a pus bazele producatorului de carne si lactate in urma cu peste 20 de ani, care a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 651,26 milioane de lei (131,83 milioane de euro), in crestere cu 0,89% fata de 2015. Pe locul al doilea in top – in realizarea clasamentului am luat in calcul companiile membre ale Asociatiei Romane a Carnii care produc si distribuie mezeluri in retelele de retail, nu si pe cele care au ca obiect de activitate exclusiv abatorizarea animalelor, importul produselor din carne sau al altor produse precum membrane sau condimente – se situeaza compania Cris Tim, cu o cifra de afaceri in 606,28 milioane de lei (122,73 milioane de euro), in timp ce pe ultima treapta a podiumului s-a situat Caroli Foods Group, cu venituri de 429,74 milioane de lei (86,99 milioane de euro).

Cris Tim s-a situat pe primul loc din perspectiva cresterii procentuale a cifrei de afaceri din 2016 comparativ cu 2015, cu 35,26%. Kosarom a inregistrat o crestere de 30,11% a cifrei de afaceri, atingand, anul trecut, un nivel de 166,38 milioane de lei (33,68 milioane de euro), in timp ce afacerile Avi-Giis au crescut cu 26,35%, pana la 7,99 milioane de lei (1,61 milioane de euro).

Din perspectiva profitului net inegistrat anul trecut, pe primul loc al clasamentului se situeaza compania Elit, cu 34,44 milioane de lei (6,97 milioane de euro), urmata de Unicarm (19,28 milioane lei; 3,9 milioane euro) si Salbac (16,37 milioane lei; 3,31 milioane euro).