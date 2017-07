Gradinaritul urban reprezinta o ocupatie din ce in ce mai raspandita printre romanii din mediul urban. Si nu o spunem noi – desi, cu siguranta, fiecare dintre noi, daca nu este el insusi un ”agricultor de apartament”, are cel putin un prieten sau o ruda care creste ardei, menta sau patrunjel in ghivecele din balcon – ci un studiu realizat de Institutul BICEED la comanda Kaufland Romania, in perioada 9 mai – 26 mai 2017, pe un esantion urban reprezentativ de 1143 persoane din orase mari, medii si mici din Romania, prin chestionare aplicate pe teren, fata in fata.

Potrivit studiului mentionat, care a analizat raspandirea gradinaritului urban in Romania, 7 din 10 romani practica agricultura urbana, cultivand la domiciliu legume, verdeturi sau fructe, din dorinta de a se bucura de propriile culturi, naturale. Dintre acestia, peste jumatate aleg sa cultive verdeturi (57% respondenti), in timp ce 39% cultiva fructe, iar 27% cultiva legume, unii combinand mai multe tipuri. Plantele cel mai des cultivate de romani in urban sunt capsunile (25%), lamaile (20%), urmate de rosii, cartofi, patrunjel, cimbru si rozmarin.

Balconul este locul preferat pentru agricultura urbana de aproape 50% dintre romani, in timp ce 14% cultiva in fata blocului, 8% la periferia orasului, iar restul nu gasesc un loc in oras, orientandu-se spre parcele din afara acestuia.

Acesta este contextul in care Kaufland Romania a decis sa investeasca un total de 300.000 de euro, potrivit lui Valer Hancas, Manager Corporate Affairs si Comunicare Kaufland Romania in dezvoltarea a noua gradini urbane comunitare, transformandu-si acoperisurile, exteriorul parcarilor si al magazinelor in spatii verzi cultivate cu legume, fructe, arbusti, plante aromatice si flori, care pot fi folosite de comunitate.

„Gradinescu”, cum este denumit proiectul dezvoltat de Kaufland impreuna cu partenerii de la Asociatia Institutul de Cercetare in Permacultura din Romania, consta intr-o retea de noua gradini urbane comunitare, dintre care trei amplasate pe acoperisurile magazinelor Kaufland, patru in parcarile sau in spatele magazinelor si doua in scoli din Capitala.

„Proiectul de gradini urbane „Gradinescu” ofera bucurestenilor posibilitatea de a se bucura de spatii verzi aparent nefolosite in Capitala. Am identificat in 4 magazine Kaufland din Bucuresti spatii pentru gradini, astfel incat elevii, vecinii si toti cei interesati sa aiba un loc unde isi pot cultiva o rosie, verdeata, sa aiba grija de flori si plante, sau pur si simplu sa poata sta la iarba verde", declara Katharina Scheidereiter, responsabil CSR Kaufland Romania.

Primul magazin Kaufland cu acoperisul si exteriorul deja transformate in gradini urbane este cel din Bd. Bucurestii Noi, iar pana la toamna vor fi dotate si cele din Bd. Barbu Vacarescu, din cartierele Tudor Vladimirescu, Aparatorii Patriei si din scoli.

„Am structurat gradinile dupa principiile si eticile permaculturii, dar si astfel incat sa invite comunitatea locala sa interactioneze cu plantele si sa o protejeze, sa o adopte si sa invete cat mai multe despre protectia mediului din aceasta interactiune. Cea din Bucurestii Noi este cea mai mare, are 2.300 de metri patrati, urmeaza cea de-a doua, cu plante hidroponice, pe acoperisul magazinului si apoi cea din Barbu Vacarescu ”, declara Ionut Badica, coordonator al proiectului si Presedinte al Asociatiei Institutul de Cercetare in Permacultura din Romania.

Gradina Kaufland din Bucurestii Noi cuprinde o zona de peisaj comestibil, o zona de loturi individuale de legume, un solar, o rasadnita si vermicompost, o livada ce va fi plantata in toamna, un spatiu multifunctional pentru evenimente (proiectie de film, loc de joaca, pajiste), un spatiu de lucru amenajat special pentru co-working (prevazut cu wi-fi, ceai si alte facilitati), ochiuri de apa, sistem de irigatii, hotel de insecte.

”Colaboram cu scolile din zona, o sa aiba parcele speciale pentru copii, o sa facem program de afterschool pentru ei sa vina sa lucreze in gradina. Am lucrat o luna de zile pentru aceasta gradina, era doar iarba pe jos. Am adus 20 de metri cubi de pamant, 50 de metri cubi de tocatura, am folosit 3.000 de fire de plante si am lucrat dupa principiile permaculturii, astfel incat sa se autosustina”, completeaza Ionut Badica.

Gradinile urbane amenajate in cadrul hipermarket-urilor Kaufland sunt comestibile si decorative, pe diferite tematici, in functie de magazine, cu legume si fructe, plante aromatice, exotice, livezi, solarii, sere, parcele care pot fi adoptate de membri ai comunitatii vecine, pajisti cu flori, dar si mini-iazuri, ochiuri de apa pentru pasari, hotel de insecte si spatii de co-working, evenimente si de relaxare.

De asemenea, de-a lungul anului, gradinile vor gazdui activitati de semanare si gradinarit, dar si de relaxare, precum picnicuri sau vizionari de filme la cinematograful in aer liber, dar si cursuri educationale desfasurate in gradina de specialistii Institutului partener, pentru copii si adulti.