Kaufland va mai deschide patru hipermarketuri in Bucuresti, Cluj si Satu Mare pana in februarie 2018, a anuntat directorul departamentului de comunicare al companiei, Valer Hancas.

Intrebat despre investitia alocata pentru fiecare magazin care va fi inaugurat in acest an, Valer Hancas a spus ca nu poate da o cifra exacta, potrivit News.ro.

“Va pot spune o investitie pentru un an fiscal. Investim circa 100 de milioane de euro intr-un an in deschideri si modernizari”, a afirmat directorul de comunicare al Kaufland Romania.

Kaufland a inaugurat, in 2017, un magazin in Brasov si un altul in Craiova. Tot anul acesta, retailerul german a inaugurat primul magazin estival amenajat intr-un cort, in statiunea balneoclimaterica Sovata, judetul Mures, cu o suprafata de 1.350 de metri patrati.

Kaufland a intrat pe piata din Romania din anul 2005, iar in prezent a ajuns la o retea de 115 hipermarket-uri in Romania, fiind de departe retailerul cu cele mai mari venituri si cu cei mai multi salariati.

Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, a obtinut in Romania o cifra de afaceri de 9,69 miliarde lei (2,13 miliarde euro) in 2016. In 2015, retailerul a inregistrat o cifra de afaceri de 9,17 miliarde de lei (2, 04 miliarde de euro), ceea ce inseamna ca retailerul a inregistrat anul trecut o crestere a afacerilor cu 5,6%, la valoarea in lei, si de 4,6%, la valoarea in euro.

Sursa foto: Shutterstock