In prezent, potrivit unui comunicat de presa al Carrefour, Bringo Magazin SRL este detinuta de doua societati : Allib Rom SRL, detinuta de Columbus Active SRL (fosta Billa Invest Construct SRL), societate care la randul ei este detinuta, in totalitate, de grupul Carrefour si Ascend NetSolutions SRL.

“E un produs greu de comunicat, pentru ca nu mai exista un altul. Trebuie sa faci educatia oamenilor, e complicat sa intelegi ce se intampla in spate. Nu e un e-shop, nu e un market place, nu e nici macar un agregator. E toate trei la un loc, peste care se adauga un sistem de logistica tip Uber”, declara Mihai Paun, CEO Ascend NetSolutions, in martie 2017, cu referire la aplicatia Bringo, in emisiunea Profesionistii in Retail, realizata de wall-street.ro.

La acel moment, pe platforma erau inscrisi 15-20 de retaileri, de la branduri de tip retea pana la mici business-uri de nisa, gen bacanii, magazine specializate, brutarii, patiserii.