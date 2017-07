”Bugetul de Stat, credem noi, trebuie folosit in primul rand ca un instrument pentru dezvoltarea economica a Romaniei, nu doar ca un inventar de venituri de cheltuieli”, spun reprezentantii Concordia.

Confederatia Patronala Concordia reuneste cele mai puternice federatii sectoriale din economia romaneasca, printre companiile membre numarandu-se Petrom, CEZ, E-On, Enel, Romgaz, Transgaz, Nestle, BRD, Holcim, Mol, Raiffeisen Bank, PwC, BCR, Vodafone, Kaufland, Carrefour, Lidl, Mega Image, Dacia.

Reprezentantii Concordia staruie asupra necesitatii consultarilor privind masurile avute in vedere de Guvern, din pacate fara dezbatere sau analiza adecvata si solicita Guvernului Romaniei ca proiectelor de acte normative supuse avizarii Consiliului Economic si Social (CES) sa li se dea sanse reale de a fi dezbatute cu toti partenerii sociali implicati, dand ca exemplu noul Cod Administrativ, cel mai recent proiect de act normativ avansat de catre Guvern, care printr-o dezbatere transparenta si de substanta ar putea sa ajute mediul de afaceri sa interactioneze cu administratia locala si centrala, prin clarificarea responsabilitatilor si introducerea unor mecanisme noi de acces mai facil la informatiile relevante pentru mediul privat.

”Proiectul normativ mentionat mai sus, continand nu mai putin de 700 de articole si aflat in proces legislativ de aprobare, a ajuns spre avizare la CES in data de 12 iulie a.c., cu termen de aprobare in 26 iulie. Proiectul de lege abroga 21 de acte normative, modifica alte 6 si genereaza 8 acte normative noi, insa este descris de catre initiatori ca neavand niciun impact economic asupra mediului de afaceri sau asupra Bugetului de Stat”, explica reprezentantii Concordia.