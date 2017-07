Studiul a fost efectuat in parteneriat cu compania de cercetare de piata iSense Solutions pe un esantion de 520 de persoane, barbati si femei cu varste de peste 18 ani, din mediul urban, care obisnuiesc sa gateasca cel putin o data pe saptamana. Datele studiului releva tendintele actuale de consum pentru carnea de pasare si o perspectiva a evolutiei pietei.

Hypermarketurile si supermarketurile raman cele mai frecventate locuri de unde romanii aleg sa cumpere carnea de pui (77%), in timp ce magazinele fizice specializate (49%) si magazinele alimentare obisnuite (46%) sunt preferate de un numar mult mai mic de persoane.

Totodata, 94% dintre romani prefera sa cumpere carne proaspata refrigerata in detrimentul celei congelate pentru care a optat un procent de doar 27%, format in special din tineri cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani.

Motivand alegerea frecventa a carnii de pui in alimentatia lor, romanii sustin ca aceasta este un aliment care se gateste usor (71%), are gust bun ( 62%) si este o carne slaba, cu putine calorii (57%). Cei mai multi dintre romani asociaza acest tip de carne cu aportul caloric scazut, continutul mic de grasimi si viata sanatoasa. Consumatorii ocazionali percep carnea de pui ca fiind bogata in vitamine.

Tipurile de carne de pui utilizate cel mai des in bucatariile romanilor sunt pieptul de pui (82%), pulpele superioare de pui (77%) si pulpele inferioare de pui (72%), insa si alte categorii precum ficateii, aripioarele si pipotele sunt pe placul acestora. Modalitatea prin care acestia prefera sa le gateasca frecvent sunt la cuptor (81%), in mancare (75%) si la gratar (68%).

Romanii sunt deschisi si catre bucatariile internationale, iar cea mai apreciata este bucataria italiana (68%), urmata de cea greceasca (37%) si cea frantuzeasca (36%).

Studiul Transavia vine in contextul in care compania Transavia a implinit anul trecut 25 de ani de la infiintare, perioada in care s-a impus pe piata locala si externa prin investitii constante si printr-un model de business integrat vertical, ce ii reconfirma astazi pozitia de lider in Romania, precum si pozitia de top in randul celor mai mari exportatori locali.

Transavia are o productie anuala de peste 70.000 de tone de carne de pui si dispune de 314 hale in 24 ferme de crestere a pasarilor, 4 ferme vegetale, o fabrica de nutreturi combinate, 3 abatoare performante de ultima generatie si o fabrica de procesare a carnii. 15% din productia anuala a companiei merge pe piata de export, in mai multe tari europene, precum Marea Britanie, Irlanda, Franta, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania si Croatia.

Fermele Transavia sunt localizate in 8 judete din Romania, in Alba, Cluj, Sibiu, Brasov, Timis, Mures, Harghita si Caras Severin, unde anual se produc peste 70.000 de tone de carne de pui. Produsele companiei se ridica la cele mai inalte standarde de calitate si sunt prezente in majoritatea lanturilor de retail modern prin brandurile Fragedo si Papane. 15% din productia anuala a companiei merge pe piata de export, in mai multe tari europene, precum Marea Britanie, Irlanda, Franta, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania si Croatia.