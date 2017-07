GRI este cea mai cunoscuta organizatie din lume care are ca scop setarea de standarde de raportare pentru companii, in privinta dezvoltarii sustenabile.

Standardele GRI sunt primele standarde globale pentru raportarea durabilitatii. Ele prezinta o structura modulara, interconectata si reprezinta cea mai buna practica globala pentru raportarea asupra unei serii de impacturi economice, de mediu si sociale.

Raportarea non-financiara inclusa in strategia de Marketing si PR a unei companii are o multime de beneficii precum: sublinierea legaturii dintre performanta financiara si cea nefinanciara; imbunatatirea proceselor, reducerea costurilor si imbunatatirea eficientei; benchmarking si evaluarea performantei durabile in ceea ce priveste legile, normele, codurile, standardele de performanta si initiativele voluntare.

MMC are o strategie de responsabilitate sociala- corporativa, pe termen lung, atat in Romania cat si in afara tarii.

“Compania noastra a fost întotdeauna preocupata de îmbunatatirea strategiei de sustenabilitate pentru clientii sai. Preocuparile de mediu si sociale actuale, cum ar fi incalzirea globala, sanatatea, saracia, drepturile omului, protectia animalelor, defrisarea masiva a padurilor, poluarea oceanelor au subliniat necesitatea rapoartelor privind sustenabilitatea. Un raport de sustenabilitate va plasa, de asemenea, o marca ca o companie responsabila. Organizatiile isi pot imbunatati performanta de sustenabilitate prezentand rapoarte in acest sens, ajutandu-le astfel sa aiba un impact pozitiv asupra societatii, asupra economiei si asupra viitorului durabil.” Liana Marin, EMBA, Fondator MMC



Conform primului raport non-financiar, MMC a realizat investitii in proiecte de CSR in valoare de peste 105.000 de euro in perioada 2016-2017. Raportul va fi depus in aceasta toamna la GRI conform normelor internationale in vigoare si a standardelor impuse de GRI la nivel mondial.

Fondurile atrase in proiectele de sustenabilitate sociala, ca urmare a strategiei de CSR, depasesc suma de 230.000 euro si au adus beneficii comunitatii si mediului inconjurator in arii precum sistemul medical, protectia animalelor, cauze sociale, mediu sau cultura/ invatamant.

MMC anunta pe noul site international, www.marinmarketingcompanies.com, ariile prinicipale ale strategiei de CSR: proiecte filantropice, culturale, de sanatate, de mediu si protectie a animalelor.

Dupa 12 ani de marketing in Vestul tarii, MMC isi pastreaza pozitia de lider de piata in segmentul “Marketing & CSR knowledge services”.

Investitiile continue in dezvoltarea personala si profesionala au ajutat agentia MMC sa devina prima si singura agentie membra a GRI din Vestul, Centrul, Estul si Nordul Romaniei si una din putinele din lume. Raportul investiilor MMC din ultimii doi ani indica sume de peste 90.000 euro. Aceste sume includ doar investiile in cursurile EMBA Tiffin University si GRI.

Incepand cu 1.01.2017 toate companiile cu peste 500 angajati sunt obligate sa realizeze rapoarte non-financiare conform ultimei directive UE, deci implicit sa creasca investitiile in CSR. In Romania, tendinta de investitii in CSR este data de actiunile filantropice in proportie de 70% si protectie a mediului in proportie de 30%.

Proiectele CSR ale agentiei MMC isi propun sa ofere un mediu de viata mai bun locuitorilor tarii prin imbunatatirea sistemului medical, crearea de oportunitati culturale si scolare pentru copii defavorizati, protectia mediului prin reducerea emisiilor CO2, protectia padurilor si a animalelor.

Unul dintre exemplele relevante in acest sens il constituie proiectul de mare impact social derulat in parteneriat cu Asociatia Compass X, sub semnatura Prof. Dr. Mihai Ionac. Proiectul s-a incheiat cu succes prin renovarea Clinicii de Chirurgie Vasculara din Timisoara, la standarde Europene. Campania a fost demarata in 2014 si este folosita drept model in toate spitalele din Romania. La baza proiectului au stat statisticile realizate din care rezulta faptul ca Boala Arteriala Periferica (BAP) afecteaza 70% din populatie si creste riscul de boli cardiovasculare cu peste 6 ori mai mult.

Datorita acestui studiu cat si cresterii adresabilitatii clinicii, in urma proiectului CSR implementat, Clinica de Chirurgie Vasculara beneficiaza de noua saloane renovate la nivel European. In acest fel romanii nu mai sunt nevoiti sa calatoreasca in scop medical in Ungaria sau Austria pentru tratarea bolilor vasculare iar numarul de cazuri a scazut cu 9 %. (http://www.chirurgievasculara.ro/modernizare-clinica.php) .

“Fiecare initiativa de sustenabilitate este o provocare atat pentru noi cat si pentru comunitate. Ne dorim sa inspiram cat mai multe companii. Fiecare proiect CSR trebuie sa fie gandit, implementat, masurat, raportat si comunicat cu transparenta, responsabilitate.

Daca la finalul anului trecut am mizat pe o crestere a serviciilor de CSR cu 25%, suntem bucurosi sa afirmam ca am depasit targetul inca din primul trimestru al acestui an. In prezent, ponderea cresterii este de 43% si evolueaza in acelasi ritm. Factorul principal al cresterii este dat, in proportie de 90%, de rezultatele ROI (return of investment) si SROI (social return of investment) obtinute de companiile pentru care am realizat strategia Marketing, PR si CSR in anul anterior.“ Monica Marin, Co-fondator MMC

Ghidul Rentabilitatii Sociale a Investitiei asigura pas cu pas suport si sfaturi pentru fiecare etapa, pentru cei care doresc sa efectueze o analiza SROI. O modalitate practica de a prezenta intr-un mod vizual teoria schimbarii pentru o anumita activitate este de a folosi un model logic. Modelele logice permit planificarea actiunilor pentru a furniza schimbari � i ofera un loc pentru a articula ipoteze despre modul în care aceasta schimbare ar putea fi oferita. Alte mecanisme care permit acelasi tip de intelegere sunt metodele de planificare strategica (Impact Maps) in SROI si analiza partilor interesate in domeniul contabilitatii sociale si auditului.

Avand in vedere dezvoltarea rapida a CSR-ului la nivel international, estimam o crestere si la noi in tara. Din ce in ce mai multe companii nationale si internationale aloca bugete considerabile pentru planul de marketing, CSR si activitatile de acest tip, fie ecologice, sociale, filantropice. Scopul agentiei MMC nu este sa obtina profit din CSR ci sa obtina ROI si SROI pentru clienti si implicit pentru comunitate.