Din data de 3 iulie 2017, reteaua globala Gebruder Weiss se extinde cu cinci noi locatii in Statele Unite, pentru a oferi servicii unitare in intreaga lume, sub o marca universala.

Dupa infiintarea diferitelor locatii in Germania, China, Hong Kong si Singapore in prima jumatate a anului, compania a atins o noua piatra de hotar, anuntand infiintarea unei organizatii nationale proprii in SUA. Cu un total de aproximativ 100 angajati, cinci sedii noi sub egida Gebruder Weiss si-au inceput activitatea din 3 iulie 2017 in orasele Atlanta, Boston, Los Angeles, New York respectiv Chicago, unde va fi noul sediu central al Gebruder Weiss in SUA.

In afara de diferitele servicii de transport cu accent pe transporturile aeriene si navale, Gebruder Weiss va asigura in noile sale locatii si solutii logistice specifice. Gama de servicii oferite porneste de la depozitarea marfurilor si distributia locala pana la solutii de E-Commerce, inclusiv sisteme Webshop. Totodata, compania doreste sa transfere treptat noilor sedii expertiza sa in diferite domenii, cum ar fi domeniul auto sau high-tech.

Gandim global, actionam local

Datorita portofoliului bogat de clienti, in anii trecuti s-au putut dezvolta deja solutii logistice unitare la nivel global. Excelenta in serviciile oferite de Gebruder Weiss are la baza o gandire globala universala cu numeroase cunostinte de specialitate locale.

„Suntem in curs de dezvoltare a brand-ului Gebruder Weiss in intreaga lume si dorim sa ne pozitionam drept o companie de logistica full-service ce opereaza la nivel global. Extinderea retelei noastre internationale de locatii din prezent este un pas logic pentru noi“, a declarat Heinz Senger-Weiss, Membru al Consiliului de administratie Gebruder Weiss.

In ceea ce priveste transporturile de marfuri pe relatia SUA – Romania, divizia Air&Sea a companiei Gebruder Weiss Romania gestioneaza la nivel local activitatile de import/export pe cale aeriana sau maritima. In 2017, filiala din Romania a gestionat cu 50% mai multe exporturi catre US comparativ cu prima jumatate a anului 2016, ca urmare a clientilor noi adaugati in portofoliu din domeniile automotive, oil & gas, aviatie si Hi Tech. In acelasi timp, nivelul importurilor a ramas constant, iar clientii pentru care se gestioneaza transporturi aeriene sau maritime sunt din aceleasi domenii: automotive, aviatie si Hi tech.

Crestere semnificativa in volume

Pentru divizia de transporturi aeriene si maritime a Gebruder Weiss Romania, anul 2017 a adus o crestere insemnata a cifrelor pe acest segment (25% comparativ cu prima jumatate a anului 2016) dar si a volumelor derulate atat pentru clientii de portofoliu cat si pentru cei noi (crestere cu 30% a volumelor in transportul aerian si cu 20% a celor in transportul maritim).

„Suntem foarte multumiti de modalitatea in care am reusit sa ne crestem cota de piata in 2017, lucrand in special la achizitia clientilor din domeniile unde avem deja experienta, cum este cel de automotive, mentinand in acelasi timp numarul angajatilor si eficientizand procesele din cadrul companiei. Una dintre provocarile acestui moment este ca noile birouri din reteaua Gebruder Weiss sa se integreze repede, sa performeze la nivelul pe care ni-l solicita clientii nostri, astfel incat acestia sa nu perceapa nici o diferenta in ceea ce inseamna relatia cu Gebruder Weiss. Ne propunem sa mentinem acelasi standard de servicii ca si pana acum, in special in sezonul de varf si suntem increzatori ca vom depasi cu succes aceasta perioada de tranzitie.“ ne transmite Adelina Anghel, Area Manager Air & Sea Romania.

Despre Gebruder Weiss



Cu aproximativ 6.500 de angajati, 150 de filiale proprii si o cifra de afaceri anuala preliminara de 1,36 miliarde euro (2016), Gebruder Weiss se numara printre companiile de top din domeniul transporturilor si logisticii din Europa. Sub umbrela Gebruder Weiss Holding AG, cu sediul in Lauterach (Austria), pe langa domeniile principale de activitate reprezentate de transporturi terestre, aeriene si maritime, precum si servicii de logistica, compania cuprinde si o serie de solutii industriale ultraspecializate si filiale locale. Acestea includ companii logistice de consultanta x|vise, tectraxx (specialist in industria intreprinderilor hi-tech), inet-logistics (solutii software pentru managementul transporturilor TMS), dicall (solutii de comunicatii, cercetare de piata, instruire), Rail Cargo (transporturi feroviare) si serviciul de coletarie Gebruder Weiss Paketdienst, asociat al companiei austriece DPD. Aceasta combinatie permite concernului sa reactioneze in mod rapid si flexibil la necesitatile clientului. Prin intermediul numeroaselor masuri de ordin ecologic, economic si social, concernul, a carui istorie in domeniul transporturilor se extinde pe o perioada de peste 500 de ani, este in prezent cunoscut si ca pionier in domeniul economiei durabile.