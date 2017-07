Colectivizarea demarata in 1949 de proaspetele, pe atunci, autoritati comuniste – proces care a durat pana in 1962 si prin care fermierilor li s-au confiscat terenurile agricole –, masura care a venit ”la pachet” cu numeroase abuzuri, are ecouri peste timp astazi, cu aproape 70 de ani mai tarziu. Astfel, predomina o mentalitate caracterizata de reticenta atunci cand vine vorba despre asocierile moderne dintre fermierii de azi.

”Asocierea fermierilor in grupuri de producatori sau cooperative agricole este o problema in Romania, pentru ca avem inca reticentele acestea asupra CAP-urilor (Cooperativele Agricole de Productie din vremea administratiei comuniste – n.red.). Exista trei motive pentru asociere: sa produci impreuna, sa folosesti utilajele in comun sau sa achizitionezi input-uri (seminte, ingrasaminte, etc – n.red.). Nu trebuie sa fortam pe nimeni sa se asocieze, dar asta e calea si e suficient sa ne uitam in Uniunea Europeana, unde toti sunt asociati. Acolo nimeni nu-i singur. O alta modalitate de asociere, prin care te faci auzit la nivelul institutiilor de resort, este apartenenta la o federatie sau asociatie de profil”, spune Marius Mihai Micu, presedinte al Asociatiei Nationale a Tinerilor Producatori Agricoli din Romania (ANTPAR), parte a Federatiei Nationale Pro Agro.

Si pentru ca a venit vorba despre asociere, e important de mentionat ca apartenenta la o organizatie este importanta si cand vine vorba despre accesarea de fonduri europene, o sursa de finantare importanta mai ales pentru tinerii fermieri.

”Marea majoritate a membrilor nostri au incercat sa acceseze fonduri europene, nu doar pe masura 6.1 din Programul National de Dezvoltare Rurala (instalarea tinerilor fermieri – n.red.), ci mai ales pe 4.1, pe modernizarea exploatatiilor prin achizitie de utilaj. Nu toate proiectele au trecut, nu neaparat din punct de vedere al eligibilitatii, ci al punctajului”, explica Marius Mihai Micu.