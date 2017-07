Grupul german Miele, prezent pe piata locala de electrocasnice premium din 2007, a vandut in primul semestru din acest an un numar de 150 de frigidere.

Miele a vandut peste 150 de frigidere in reteaua de magazine proprii si la comerciantii parteneri din Romania, in prima jumatate a anului in curs, dublandu-si volumele fata de aceeasi perioada din 2016. Produsele Miele sunt comercializate intr-o retea de peste 60 de magazine proprii, exclusive, retele specializate in vanzarile de mobilier de lux si retele si magazine independente de electroIT.

In iunie anul acesta, Miele a inaugurat al treilea sau magazin din Romania, la Constanta. Magazinul este amplasat in centrul istoric al Constantei si expune toate categoriile de produse Miele disponibile in Romania. Investitia totala in magazinul de la malul marii s-a ridicat la 120.000 de euro.

”Magazinul a fost amenajat dupa acelasi concept si design ca si magazinul Miele Point din Bucuresti. Spatiul din Constanta face parte din strategia Miele de consolidare a brandului in Romania si preconizam ca in 2-3 ani acesta va genera aproximativ 5-7% din vanzari. Am ales de aceasta data zona metropolitana Constanta pentru ca este una dintre cele mai mari din Romania, asadar exista potential si ne-am gandit ca este si principala destinatie turistica a romanilor pe timp de vara”, declara, la acel moment, Loredana Butnaru, director Miele Romania.

Anul trecut, Miele Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 24,5 milioane de lei (aproximativ 5,5 milioane de euro), in crestere cu 50% fata de 2015. Cele mai vandute produse au fost aspiratoarele (6.000 de bucati), masinile de spalat rufe si uscatoarele (peste 2.000 de bucati) si masinile de spalat vase.

In prima jumatate a acesutui an, cel mai vandut frigider Miele este modelul ΚFN 29683, care se distinge prin design-ul exterior modern cu front de sticla si sectiunea Perfect Fresh, cu ajutorul careia fructele si legumele sunt mentinute proaspete pentru o perioada mai lunga de timp.

„Produsul vedeta Miele din aceasta vara, frigiderul de sine statator cu front de sticla se aliniaza noilor tendinte de a construi spatii de bucatarie cu electrocasnice incorporabile realizate preponderent din sticla, iar prin ascunderea manerelor, faciliteaza nu doar integrarea perfecta a aparatului in bucatarie, ci si curatarea usoara. Sustinerea tendintelor actuale din piata cu un produs de maxima performanta, care ofera tot confortul unui aparat cu dotarile exclusive Miele si incurajeaza clientii sa nu se conformeze alegerilor clasice in materie de design, au sprijinit dublarea vanzarilor de frigidere in aceasta perioada”, declara Loredana Butnaru, director Miele Romania.

Fondata in 1899, compania Miele a fost de la bun inceputo afacere de familie, apartinand familiilor Miele si Zinkann – aflate astazi la a patra generatie. In prezent, Miele are peste 17.700 de angajati al nivel mondial, produsele fiind prezent in 47 de tari prin subsidiarele proprii de vanzari si in 50 de tari prin intermediul distribuitorilor si importatorilor. In anul financiar 2016/2017 a obtinut vanzari in valoare totala de 3,71 de miliarde de euro.