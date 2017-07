Publicatia britanica The Guardian a publicat miercuri un articol despre bicicletele Pegas, in care vorbeste despre transformarea ”vestigiilor” din era comunista in vehicule de secol 21, o marca reinviata in 2012, dar care pastreaza elemente ale anilor 1960.

In Romania comunista, aproape toti copiii aveau o bicicleta Pegas. ”Intr-o tara rupta de lumea inconjuratoare, bicicletele fabricate de compania detinuta de stat reprezentau tot ceea ce stiau oamenii. Dupa sfarsitul violent al lui Nicolae Ceausescu, in 1989, lucrurile s-au schimbat”, conform News.ro.

Marci straine au invadat tara, iar romanii au uitat de Pegas, impreuna cu alte ”vestigii” ale erei comuniste. Compania si-a inchis linia de productie in 2001.

Unsprezece ani mai tarziu, patru tineri au luat decizia de a recrea bicicletele copilariei lor si au adaptat designul la secolul 21. Ideea le-a venit dupa ce unul dintre ei cauta inlocuitor pentru bicicleta de import care ii fusese furata.

Prin aceste biciclete, spune unul dintre cofondatorii companiei, Andrei Botescu, sunt inviate amintiri din copilarie.

Echipa a pastrat anumite elemente de design ale bicicletelor din anii '60 si '70, inclusiv saua de tip ”banana” si coarnele in stil chopper. Publicul tinta: persoane cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani.

In primul an de la relansare, au fost vandute 500 de biciclete Pegas. Numarul s-a dublat in fiecare an. In 2016, compania a vandut 10.000 de unitati, lucru favorizat si de cumpararea de catre eMag a majoritatii actiunilor. Anul acesta, Pegas spera sa vanda 20.000 de biciclete.

Sunt si multi care isi aduc in atelierul companiei bicicletele vechi pentru a fi restaurate. Au valoare sentimentala, mai spune Botescu, si nu le pasa prea mult de pretul pe care il platesc.

Compania are acum 23 de angajati, dintre care patru sunt designeri. ”Ca sa lucrezi aici trebuie sa fi avut un Pegas cand erai copil”, spune directorul de marketing.

Bicicletele Pegas erau realizate intr-o fabrica aflata in centrul tarii care producea, de asemenea, arme. Jurnalistii The Guardian fac referire si la o gluma care aparuse la vremea respectiva: un muncitor fura componente pentru a-i construi fiului sau o bicicleta si oricat le-ar fi asamblat facea o pusca.

Noua echipa Pegas s-a bazat, initial, pentru componente pe fabricanti straini, insa acum compania vrea sa instaleze utilaje de productie la Zarnesti, orasul in care bicicletele originale erau produse.

Multe dintre bicicletele noi Pegas au fost cumparate de romanii care traiesc in strainatate, insa acum compania vizeaza clienti de alte nationalitati.

