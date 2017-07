Philip Morris Trading deschide, in incinta City Park Mall, al doilea magazin din Romania, dupa cel din Cluj-Napoca, inaugurat recent in Platinia Mall.

Inaugurarea vine in contextul in care, potrivit lui Branislav Bibic, CEO Philip Morris Tradinga, ”zeci de mii de romani au trecut deja la IQOS, iar in orasele mari din Romania, consumul de ”heat sticks” (tigarile care se introduc in dispozitivul IQOS si care sunt consumate prin incalzirea tutunului, nu prin arderea lui – n.red.) detine mai mult de 1% cota de piata”.

Magazinul IQOS din Constanta are o suprafata de 70 de metri patrati si imbina zona comerciala cu una de relaxare de tip lounge. Vizitatorii pot beneficia de sesiuni individuale de testare a produsului, asistenta personalizata si vor avea acces la cele mai recente lansari, editii limitate si la o gama larga de accesorii.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro acum doua zile, cu ocazia anuntarii unei investitii de 490 de milioane de euro in conversia fabricii de tigarete detinute de companie la Otopeni, oficialul PMI Romania spunea ca magazinele IQOS nu sunt doar puncte de vânzare, ci locuri în care clientii pot afla despre aceste produse si ca sunt gandite sa fie un punct central in geografia locala, un loc in care membrii comunitatii IQOS sa se intalneasca, idei reiterate si cu prilejul inaugurarii magazinului din orasul de la malul marii.

„Conceptul IQOS Store, ce va fi implementat si in alte orase, este unul bine definit, dar suntem constienti ca fiecare spatiu IQOS imprumuta din efervescenta orasului si a comunitatii dinamice in mijlocul careia se dezvolta. Inovatia, entuziasmul, dorinta de noutate sunt lucruri care reflecta intocmai si identitatea brandului IQOS. Suntem bucurosi ca prin acest nou spatiu din Constanta suntem mai aproape de misiunea companiei Philip Morris International, aceea de a le oferi consumatorilor adulti alternative mai bune la fumat si un viitor fara fum”, afirma Branislav Bibic.

Lansat in Japonia in anul 2015, iar pe piata din Romania la finalul aceluiasi an, dispozitivul electronic IQOS este un produs inovator, destinat fumatorilor adulti. Dispozitivul IQOS propune mod nou de a utiliza tutunul prin incalzire - fara ardere, fara fum, fara scrum si cu mai putin miros. HEETS sunt produsele din tutun care se folosesc impreuna cu dispozitivul IQOS.