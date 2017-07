Grupul Roche, unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice si de diagnostic, a inregistrat o crestere de 5% a vanzarilor globale in primul semestru al acestui an, pana la 26,3 miliarde franci elvetieni, la o rata de schimb constanta. Aceasta crestere s-a manifestat in urma lansarii noului medicament pentru tratamentul a doua forme de scleroza multipla si nu numai.

"Pe baza performantelor noastre de la jumatatea acestui an, am estimat o crestere a vanzarilor de aproximativ 5% pentru intregul an”, a comentat asupra rezultatelor Severin Schwan, CEO al Grupului Roche.

Rezultatele diviziei de farmaceutice

Vanzarile diviziei de farmaceutice au crescut cu 5% in primul semestru al acestui an, pana la 20,5 miliarde de franci elvetieni. Noile medicamente destinate tratamentului unor tipuri de cancer pulmonar, cancer de vezica urinara si scleroza multipla au adus jumatate din cresterea vanzarilor diviziei de farmaceutice, in timp ce unul din produsele pentru tratamentul cancerului de san si-a continuat trendul pozitiv al vanzarilor.

In Europa, vanzarile diviziei de farmaceutice a Grupului Roche au fost stabile, cresterile inregistrate de medicamentele destinate cancerului de san si afectiunilor reumatologice fiind contrabalansate de vanzari in scadere pentru unele dintre medicamentele mature din portofoliul companiei. In Statele Unite, vanzarile companiei au crescut cu 8%, in timp ce in Japonia au fost stabile. In celelalte regiuni geografice, vanzarile Grupului Roche au crescut cu 5%.

Vanzarile diviziei de diagnostic

In ceea ce priveste rezultatele diviziei de diagnostic, vanzarile acesteia au crescut de asemenea cu 5%, pana la 5,8 miliarde de franci elvetieni. Centralized and Point of Care Solutions a fost domeniul de business cu cea mai mare contributie la aceasta crestere, in special pe segmentul de imuno-diagnostice (+13%). Cel mai puternic avans al vanzarilor a fost inregistrat in zona Asia-Pacific (+13%). In America Latina vanzarile au avut o crestere de 8%, in zona EMEA acestea au crescut cu 3%, urmate de Japonia (+2%) si Statele Unite (+1).

Noi aprobari de medicamente in 2017

In al doilea trimestru al acestui an, Grupul Roche a primit mai multe aprobari din partea Food and Drug Administration din Statele Unite, pentru un medicament de imuno-oncologie, destinat tratamentului unor tipuri de cancer de vezica urinara si extinderea indicatiei unui produs ce se adreseaza arteritei cu celule gigante. Aceasta din urma este o boala cronica autoimuna severa, pentru care nu au fost identificate noi optiuni de tratament de peste 50 de ani.

In aceeasi perioada, in Europa a fost aprobata o noua formulare pentru un produs destinat tratarii fibrozei pulmonare idiopatice, cu forma usoara pana la moderata.

Trei studii clinice de faza III, au confirmat asteptarile pozitive, fiind cercetate noi medicamente Roche destinate tratamentului unor forme de leucemie, sclerozei multiple, cancerului de san si unei forme specifice de cancer pulmonar avansat.

Noi produse, formulari si indicatii lansate in Romania

In prima jumatate a acestui an, Roche a introdus pe piata din Romania trei noi produse, pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice, leucemiei, precum si pentru tratamentul cancerului de san in faza avansata. In aceeasi perioada, compania a lansat in Romania doua noi formulari pentru medicamente destinate tratamentului unor afectiuni hematologice si reumatologice si a primit aprobare de la Agentia Nationala Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDM) pentru o noua indicatie a unui medicament destinat afectiunilor oncologice.

Perspective in crestere pentru 2017

In anul 2017, Roche estimeaza acum o crestere a vanzarilor de pana la 5%, la o rata de schimb constanta.

Roche este una dintre cele mai mari companii de biotehnologie la nivel mondial, ce ofera medicamente diferentiate clinic in domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infectioase, oftalmologiei si afectiunilor sistemului nervos central. Avand sediul central in Basel, Elvetia, Roche este prezenta in peste 100 tari, iar in 2016 compania avea peste 94.000 angajati la nivel global. In 2016, Roche a investit 9,9 miliarde de franci elvetieni in cercetare si dezvoltare, compania raportand vanzari de 50,6 miliarde de franci elvetieni. Compania Genentech, din Statele Unite, este detinuta in totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este actionarul majoritar al companiei Chugai Pharmaceutical, din Japonia.