In ultimii ani piata serviciilor de stomatologie s-a dezvoltat puternic, fiind estimata la aproximativ 1 miliard de lei. Clinicile dentare private au aparut si din nevoia pacientilor, dat fiind ca sistemul de stat nu s-a dezvoltat in acest sector. Cu o investitie de 200.000 euro, doi medici stomatologi au reusit sa deschida la sfarsitul anului 2015 clinica Dentica in Bucuresti si estimeaza ca anul acesta vor ajunge la cifra de afaceri de 400.000 euro.

Stomatologii, Silvia Covrig si Gabriel Cojocariu, au inchiriat un spatiu in 2015 si au reusit sa deschida clinica Dentica cu o investitie de 200.000 euro pentru amenajare si aparatura.

“Am reinvestit in proportie de 90%, din toti banii pe care i-am castigat, in aparatura si in cursuri de dezvoltare profesionale, cursuri atat in tara, cat si in afara, dar mojoritatea in afara, bineinteles”, a mentionat Gabriel Cojocariu, co-fondator Dentica.

In prezent, clinica dentara are 3 scaune stomatologice si o echipa de 7 medici cu diferite specializari. Peste 1.000 de pacienti unici au apelat la serviciile oferite de clinica in 2016, iar numarul acestora s-a dublat in prima jumatate de an, comparativ cu aceeasi perioada din anul trecut.