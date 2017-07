Cu staruri ca Muhammad Ali, Michael Jordan sau Roger Federer alaturi, industria sportului a avut intotdeauna asi in maneca. Spiritul performantei s-a transmis in toate domeniile adiacente sportului: jurnalismul sportiv de tipul ESPN si BBC Sport, marcile de articole sportive si publicitatea din jurul acestora.

De-a lungul vremii, branduri ca Under Armour, adidas sau Gatorade au lansat tendinte pe teren si in afara lui, au schimbat perceptii, au promovat excelenta si un stil de viata sanatos.

Ce alte motive avem sa consideram marcile sportive cu un pas inaintea timpului lor?

Sportul si industria din jurul lui sunt printre primele „platforme” unde femeile si-au facut auzita vocea

In 1948, cand Fanny Blankers-Koen castiga patru medalii de aur la probele de atletism din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, la 30 de ani si dupa ce devenise mama, s-a scris o fila importanta in istoria sportului. Numele feminine puternice din sport - Martina Navratilova, Serena Williams, Danica Patrick - au contribuit la schimbarea rolului femeii in societate, iar marcile sportive au fost printre primele care s-au alaturat noului val.

Campanii publicitare revolutionare

Cand vorbim despre campaniile care au construit istoria publicitatii, brandurile sportive ocupa unele dintre primele locuri in top, impactul lor fiind vizibil in societate, unde au schimbat mentalitati, si la nivelul tendintelor din moda si lifestyle.

Cateva campanii recente continua trendul si castiga in continuare multi fani. Cine s-a remarcat in ultima vreme?

Beats by Dre, cu spotul The Game before the Game, in care apar nume ca Neymar, Fabregas, Van Persie, LeBron James, Serena Williams, Rio Ferdinand, Thierry Henry

adidas, un veteran al publicitatii cu impact puternic, cu campania Unleash your Creativity, al carei slogan e Here to Create si in care promoveaza figuri feminine ca Ally Love, Ruqsana Begum si Karlie Kloss.

Dintre campaniile recente care se inscriu in aceasta directie, desi nu vine din partea unei marci sportive, merita atentie si Tempur Pedic, cu Sleep is Power, unde vedeta este Serena Williams, foarte prezenta de altfel, in ultima vreme, in paginile revistelor.

Gatorade, cu Make Defeat your Fuel, unde staturi sunt Michael Jordan si Serena Williams

Noile modele de frumusete vin din sport, nu din moda

Industria modei nu a lansat, ci mai degraba s-a aliniat noilor perceptii asupra a ceea ce inseamna frumusete. Depasirea standardului 90-60-90 si a altor tipare vine mai degraba din sport. Publicatii celebre ca Vanity Fair, Sports Illustrated sau ESPN Magazine, cu a sa sectiune speciala - Bodies we want, pentru care au pozat Michael Phelps si Venus Williams - au realizat in ultimii ani pictoriale de-a dreptul revolutionare, in care aduc un adevarat omagiu corpului atletilor, in toate fomele si dimensiunile lui.

Prima industrie motivationala

Traim in epoca cartilor si a conferintelor motivationale, dar industria sportiva ramane domeniul cu cel mai mare impact in aceasta zona. Succesul unor memorii si biografii ale marilor sportivi, ca autobiografia lui Andre Agassi, demonstreaza din plin acest lucru, dar impactul sportului este usor de observat si in celebrarile din timpul marilor competitii, sau in popularitatea pe care au castigat-o in ultimii ani maratoanele, la care se adauga entuziasmul din jurul lansarii spoturilor publicitare de la Super Bowl.

