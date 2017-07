Compania nationala de transport aerian Tarom estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 41,2 milioane lei, in scadere cu 12,3% fata de nivelul de anul trecut, la venituri totale de 1,32 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor, scrie News.ro.