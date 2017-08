In luna mai, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca Tarom negociaza cu o companie de leasing operational pentru achizitia altor doua avioane noi, lung curier, care vor intra in acest an in flota companiei destat. Aceste aeronave ar permite relansarea curselor directe spre SUA si China, ministrul sustinand ca Tarom va rezolva si problema dreptului de survol deasupra Rusiei pentru cursele spre China, potrivit News.ro.

”Compania Tarom anunta inceperea procedurii de achizitie a 3 (trei) aeronave de tip widebody prin intermediul unei operatiuni de leasing (financiar, operational, etc) (...)”, se arata in anuntul publicat recent pe site-ul companiei. De preferinta, aeronavele trebuie sa aiba mai multe caracteristici, potrivit anuntului. Acestea ar trebui sa de tip widebody, echipate cu doua motoare, sa fie din generatia actuala de aeronave ”cu cel mai mic cost posibil de combustibil pe cursa si/sau pe loc oferit”.

Numarul de locuri ar trebui sa fie intre 225 si 270, in doua sau trei clase, iar toate aeronavele trebuie sa aiba o configuratie similara. Raza de actiune trebuie sa fie de minimum 5.200 mile marine (9.630 km), iar aparatele nu trebuie sa fie mai vechi de anul 2012, ”cu cel mai mic cost posibil de mentenanta si cea mai scurta durata de imobilizare a aeronavei in lucrari de intretinere tehnica programata”, potrivit anuntului.

Aeronavele trebuie sa fie dotate cu ”in-flight entertainment, wi-fi, scaune cu tapiterie tip piele, (...) zona de odihna pentru echipaj, compartiment cargo de tip bulk ventilat si controlat termic”. ”Criteriile pentru evaluarea ofertelor vor include, pe langa altele, pretul, posibilitate de finantare (daca este aplicabil), gradul de integrare a aeronavelor in structura actuala a flotei, suportul initial oferit pentru introducerea in serviciul comercial”, se mai arata in anunt.

Ofertele trebuie transmise catre companie in regim de urgenta, pana in data de 31 august, prin e-mail. In piata, printre avioanele care satisfac aceste cerinte se numara Airbus A330 si Boeing 767. Tarom estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 41,2 milioane lei, in scadere cu 12,3% fata de nivelul de anul trecut, la venituri totale de 1,32 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.

Bugetul companiei arata ca 2017 ar urma sa fie al zecelea an de pierderi pentru Tarom, avand in vedere ca societatea nu a mai inregistrat profit din 2007. Tarom este al treilea transportator aerian de pasageri din Romania, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati in 2016, dupa Wizz Air si Blue Air.

