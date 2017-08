Avon a inregistrat in Romania in 2016 un profit de 61,6 milioane de lei (13,7 milioane de euro), in crestere cu 11,7% fata de 2015. La finalul anului trecut, compania avea un numar mediu de angajati de 330 de persoane. La nivel global, veniturile din 2016 ale Avon Products, compania mama a Avon Romania, s-au contractat cu 7%, la 5,7 miliarde de dolari. Pierderile au totalizat anul trecut 93 de milioane de dolari, dupa un rezultat negativ de 797 de milioane de dolari in 2015, scrie News.ro.

Al doilea cel mai important jucator din piata cosmeticelor este producatorul francez L’Oreal care a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 314 milioane de lei (69,7 de milioane de euro), in crestere cu 10,6% fata de 2015, reiese din datele publicate pe site-ul Ministerului de Finante, unde este mentionat si un profit de 31,3 milioane de lei (6,9 milioane de euro), in crestere cu 24,3% fata de anul anterior. In ceea ce priveste rezultatele financiare ale L’Oreal Romania, directorul general al companiei din Romania, Gilles Antoine, a spus in cadrul unei intalniri cu jurnalistii ca cifra de afaceri inregistrata in Romania a ajuns la 60 de milioane de euro in 2016.

La nivel global, L’Oreal a inregistrat o cifra de afaceri de 25,8 miliarde de euro in 2016 si, cu o cota de piata de 12,6%, este lider mondial. Un alt jucator important este compania producatoare de cosmetice din Germania, care detine si brandul Nivea, Beiersdorf. Compania este prezenta pe piata romaneasca din anul 2000 si a ajuns la o cifra de afaceri anul trecut in Romania de 237 de milioane de lei (52,8 milioane de euro), in crestere cu 10,3% fata de 2015, reiese din datele Ministerului de Finante.

Beiersdorf a inregistrat in Romania in 2016 un profit de 14,3 milioane de lei (3,1 milioane de euro), in crestere cu 21,2% fata de 2015. Anul trecut compania avea in medie 57 de angajati in Romania. Intr-o piata dominata de multinationale, Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producator de cosmetice cu capital romanesc, a obtinut anul trecut o cifra de afaceri de 196 milioane de lei (44 de milioane de euro), in crestere cu 14,6% fata de 2015. Profitul inregistrat de producatorul roman in 2016 a ajuns la 14,9 milioane de lei (3,3 milioane de euro), in crestere cu 6,6% fata de anul anterior.

Compania clujeana detinuta de familia Turdean avea la finalul anului trecut un numar mediu de angajati de 657 de persoane. Producatorii locali de cosmetice detin o cota de 10% dintr-o piata de 780 de milioane de euro dominata de multinationale precum L’Oreal, Beiersdorf, Procter&Gamble, Unilever, Amway, Oriflame sau Avon.In afara de Farmec, din randul marcilor autohtone alte trei business-uri care au un cuvant de spus in industrie sunt Cosmetic Plant, Elmiplant si Gerocossen.

Sursa foto: symbiot/Shutterstock.com