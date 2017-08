Starea de bine la care tanjim se poate traduce, pentru unii dintre noi, in stabilitate financiara, pentru altii in adoptarea unui stil de viata sanatos, in practicarea unui sport si in grija pentru obiceiurile alimentare sau in alocarea de timp pentru pasiuni neobisnuite care sa ne aduca un plus de adrenalina: kitesurfing, bungee jamping, surf.

Gama Himalaya Wellness vine in sprijinul oamenilor ocupati, cu un stil de viata activ, care constientizeaza importanta pe care trebuie sa o acorde unui stil de viata sanatos, prin cele cinci suplimente alimentare bazate pe cate un singur ingredient activ unic: Neem, Boswellia, Bacopa, Triphala, Tribulus. In linie cu filosofia Himalaya Herbal Healthcare, toate cele cinci produse se bazeaza exclusiv pe substante naturale, extrase din plante si nu contin zahar, coloranti si arome artificiale, conservanti sau ingrediente derivate din soia sau lapte.

“Evolutia tehnologica si inducerea sentimentului ca suntem in permanenta in priza, la propriu si la figurat, stresul generat de presiunea multitasking-ului, dar si faptul ca in timpul liber alegem sa lenevim, simtindu-ne secati de energie si ingrosand astfel statisticile privind fenomenul sedentarismului sunt principalele cauze care isi pun amprenta asupra noastra a tuturor. Fiind atenti in permanenta la nevoile consumatorilor nostri si dorind sa venim in intampinarea lor, documentandu-ne de asemenea cu privire la tendintele internationale si dezvoltarea segmentului de terapii de wellness, am ales sa aducem si in Romania gama Himalaya Wellness cu suplimente alimentare menite sa ne ajute sa facem un switch mental atat de necesar spre o viata echilibrata si o stare de bine atat de dorita: grija pentru preventie!”, puncteaza Ioana Cebuc, director marketing Prisum International Trading, distribuitorul Himalaya in Romania.

Gama Himalaya Wellness este o invitatie de intoarcere la esenta, de unde si sloganul “Regaseste esenta!”, care face referire atat la intoarcerea catre puterea terapeutica a plantelor, cat si catre sine, intr-un exercitiu de introspectie pentru descoperirea nevoilor corpului si a ariilor care necesita o atentie sporita pentru prevenirea unor eventuale afectiuni viitoare.

“Regaseste esenta!” pentru pielea ta

Neem Skin Wellness are numeroase proprietati antioxidante si actiuni detoxifiante. Neem, cunoscut si sub numele de „Copacul Divin”, este un arbore vesnic verde cu valente terapeutice exploatate de mii de ani in medicina ayurvedica. Extractul de Neem contribuie la mentinerea aspectului sanatos si stralucitor al pielii si este util in combaterea inflamatiilor, chiar si de natura infectioasa, a alergiei si a altor dezechilibre cutanate, precum acneea. Proprietatile antibacteriene ale extractului din frunze de Neem sustin apararea naturala a organismului in fata factorilor perturbatori din mediul inconjurator.

“Regaseste esenta!” pentru articulatiile tale

Boswellia Himalaya Wellness ajuta la mentinerea sanatatii si flexibilitatii articulatiilor prin extractul de rasina de Boswellia serrata, utilizat si el de mii de ani in medicina ayurvedica, recomandat atat persoanelor care practica sporturi, dansuri sau au alte activitati recreative ce implica miscare, dar si pentru persoanele sedentare. Nu contine zahar, coloranti si arome artificiale, conservanti sau ingrediente derivate din soia sau lapte, nu produce iritatie gastrica si nu interactioneaza cu alte medicamente sau suplimente alimentare.

“Regaseste esenta!” pentru memoria ta

Bacopa Himalaya Wellness asigura o imbunatatire a impulsului nervos. Extractul de Bacopa (Brahmi sau “Isop de apa”) are o istorie bogata in medicina ayurvedica, dovedindu-se o terapie extrem de eficienta in mentinerea tonicitatii tesutului cerebral. Antioxidantii din compozitie previn imbatranirea precoce a celulelor si implicit a tesuturilor. Produsul reduce impactul stresului cotidian asupra organismului si imbunatateste capacitatea mentala, cea de concentrare si invatare, fiind potrivit atat pentru elevi si studenti, cat si pentru adulti, in perioadele suprasolicitante din punct de vedere intelectual.

“Regaseste esenta!” pentru digestia ta

Triphala Himalaya Wellness sprijina o mai buna digestie si ajuta la mentinerea functionarii normale a tractului intestinal. Prin ingredientul activ unic, compus din extract de Coacaze indiene, Belleric Myrobalan si Chebulic Myrobalan, suplimentul alimentar Triphala Wellness are un efect antioxidant intens, sprijina detoxifierea la nivel intestinal, contribuie la prevenirea sau ameliorarea balonarii si a constipatiei, fara sa determine dependenta. Produsul este destinat persoanelor cu un stil de viata agitat si cu obiceiuri alimentare dezordonate, obiceiuri care pot avea efecte negative asupra sistemului digestiv, generand disconfort specific (constipatie, indigestie, balonare).

“Regaseste esenta!” pentru vitalitatea masculina

Tribulus Himalaya Wellness contine extract din planta Tribulus, cunoscuta si sub denumirea de Gokshura, recunoscuta pentru efectele sale benefice asupra sanatatii tractului genito-urinar. Substantele active ale Tribulus functioneaza ca un tonic masculin, protejeaza vasele de sange de radicalii liberi si imbunatatesc fluxul sanguin din zona peniana. Produsul este util barbatilor care au un stil de viata alert, trec prin perioade stresante si simt nevoia unui adjuvant care sa le redea vitalitatea.

Gama Himalaya Wellness este disponibila in farmacii, plafare, magazine de profil, dar si prin comenzi online in cadrul e-shop-ului Prisum International www.hboutique.ro, alaturi de celelalte produse Himalaya. In caz de hipersensibilitate la anumite ingrediente, sarcina sau alaptare, se recomanda consultarea medicului inainte de administrare. Misiunea Himalaya ramane aceea de a imbunatati vietile oamenilor si sanatatea acestora prin utilizarea de ingrediente 100% naturale si acest lucru se reflecta in toate produsele comercializate.

