Pascal Cassecuelle si-a inceput cariera ca reprezentant de vanzari in Franta, in 1995. Ulterior a fost promovat pe pozitia de country division head, in Vietnam, iar in 2002 a devenit crop science regional marketing APAC (regiunea Asia Pacific), cu sediul in Thailanda. Din 2005 a fost responsabil pentru managementul portofoliului in Germania, apoi a fost avansat in Argentina, in calitate de country division head pentru cluster-ul Conosur (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay si Paraguay). Inainte de a fi numit la conducerea Bayer pentru grupul de tari Romania, Bulgaria si Republica Moldova, Pascal Cassecuelle a fost head of environmental science pentru pietele emergente.

Operatiunile locale ale grupului de tari au inregistrat o cifra de afaceri de peste 230 de milioane de euro, dintre care 54% prin divizia Crop science, 34% prin divizia Pharmaceuticals si 13% datorita activitatii diviziei Consumer health. Grupul de tari are peste 300 de angajati din trei state: Romania, Bulgaria si Republica Moldova, cu sedii centrale la Bucuresti si Sofia.

In anul fiscal 2016, Grupul avea aproximativ 115.200 de angajati si a inregistrat vanzari de 46,8 miliarde euro. Cheltuielile cu capitalul s-au ridicat la 2,6 miliarde euro, iar cele cu proiectele de cercetare si dezvoltare (R&D) la 4,7 miliarde euro. Aceste cifre nu vizeaza operatiunile din domeniul polimerilor de tehnologie, care a fost cotata la bursa drept companie independenta sub numele de Covestro, pe 6 octombrie 2015. Persoane de contact: