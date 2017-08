Farmaceutica Remedia Deva (RMAH) a incheiat primele 6 luni ale acestui an cu cifra de afaceri de 157,9 milioane lei, cu 50 milioane lei mai mult comparativ cu primul semestru din 2016.

Totodata, distribuitorul de medicamente a realizat in primul semestru din 2016 un profit in jur de 177.000 lei, iar anul acesta a fost 1,3 milioane lei.

De asemenea, compania listata la Bursa de Valori Bucuresti a avut in primul semestru venituri din exploatare de 158,8 milioane lei, cu 47% mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2016, iar costurile operationale au crescut cu 46% ajungand la 157,2 milioane lei.

"Veniturile din vanzarile nete de marfuri s-au majorat cu 47,43 % comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut ca urmare a aportului adus de cresterea vanzarilor in farmaciile deschise in Bucuresti, dar mai ales ca urmare a cresteriii vanzarilor catre alte farmacii ale diviziei Distributie. In ceea ce priveste cheltuielile totale acestea s-au majorat fata de aceeasi perioada a anului 2016 cu 45,57%, sub nivelul inregistrat de venituri (+46,81), ca urmare a politicii de control strict a costurilor", arata raportul financiar RMAH publicat pe portalul Bursei de Valori Bucuresti.

Incepand cu luna mai a acestui an, compania este administrata de consiliul de administratie format din 5 membri: Valentin Norbert Tarus (66% actiuni), Zoe Chirita, Mircea Banciu, Ioan Baciu si Corina Chivu.

Prezenta pe piata din 1991, pozitia Farmaceutica REMEDIA a fost consolidata prin fuzionarea cu actionarul majoritar, V. TARUS RoAgencies SRL, ce a avut loc la inceputul anului 2006. Compania opereaza 100 de unitati de retail proprii, inclusiv Remedia Baby, dedicat copiilor, reprezintand aproximativ 30% din business-ul companiei, fiind concentrata pe diversificarea portofoliului de produse farmaceutice, suplimente alimentare, dermato-cosmetice.

Lantul de farmacii REMEDIA este prezent in 16 judete in special Hunedoara si Alba, dar si municipiul Bucuresti, unde compania si-a intarit pozitia prin 20 unitati detinute in prezent.