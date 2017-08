Grupul A&D Pharma, lider pe piata farmaceutica din Romania, a ajuns la afaceri de aproape un miliard de euro in acest moment, cea mai mare cifra de afaceri fiind generata de distribuitorul de medicamente, Mediplus. Robert Popescu, CEO-ul A&D Pharma, a explicat pentru wall-street.ro care sunt cauzele crizei medicamentelor de pe piata si cum este afectat profitul companiilor din industria farmaceutica in urma reglementarilor date de Ministerul Sanatatii.

In contextul in care producatorii trebuie sa renunte la medicamentele ale caror costuri de productie nu mai pot fi acoperite sau sa inchida facilitati de productie, peste 2.300 de medicamente risca sa dispara de pe piata, 60% fiind medicamente sub 25 lei, potrivit datelor Cegedim. Politica de preturi genereaza o serie de consecinte care pot afecta atat jucatorii din piata farmaceutica, cat si pacientii.

“Criza medicamentelor care afecteaza pacientii din Romania este o intr-o oarecare masura o problema de lipsa de informare corecta a opiniei publice. Din nefericire sunt foarte multe produse medicamentoase care nu se mai gasesc deloc si nu se vor gasi deloc pentru ca au fost retrase din Romania”, a precizat Robert Popescu, CEO A&D Pharma.

Robert Popescu considera ca exportul paralel nu este cauza disparitiei medicamentelor, ci politica de preturi impusa de autoritati.

In perioada de varf, cand se faceau exporturi paralele in Romania, respectiv anii 2013-2014, ANMDM a decis ca era o o problema cu anumite medicamente cu prescriptie si a interzis temporar exporturile din Romania pentru un numar de produse care considera ca nu se gasesc pe piata. Deci, numarul maxim de produse pe care ANMDM le-a interzis temporar la export a fost de 41 de produse. Din 2015, de cand au scazut preturile in Romania, si pana acum s-au retras peste 1.800 de produse dintre care, cred ca, aproximativ 500 erau originale. Oare care este problema cu care se confrunta pacientii din Romania? Robert Popescu, A&D Pharma

In ultima perioata, pacientii romani au afirmat ca nu gasesc anumite medicamente pe piata, dat fiind ca producatorii de medicamente au retras temporar sau definitiv anumite produse din motive de fabricatie sau din motive comerciale.

“Exista produse care sunt in continuare listate in Romania si pe care producatorii respectivi nu le aprovizioneaza catre piata romaneasca in cantitatile pe care noi le solicitam. Din produsele care lipsesc sau nu se gasesc usor pe piata mai multe lipsesc din cauza faptului ca nu sunt aduse pe piata in cantitati suficiente si nu din cauza exportului”, a spus Robert Popescu.

In acelasi timp, CEO-ul A&D Pharma sustine ca afirmatia precum exporturile paralele afecteaza pacientii "este o minciuna".

“Daca Ministerul Sanatatii nu isi va schimba politica de pret si nu va incerca sa inteleaga si totusi sa tina cont si de considerentele producatorilor cand vine vorba de preturi, atunci probabil ca o sa vedem in continuare cum numarul celor 6.000 de produse, care astazi mai sunt 4.000 listate, o sa scada pana la 3.500 sau 3.000 si o sa ajungem sa nu avem cu ce sa ne tratam”, a mai spus Popescu.

Incepand cu luna martie a acestui an, ANMDM a introdus obligatia de serviciu public prin care orice farmacie din Romania care adreseaza o cerere pentru orice produs unui distribuitor de medicamente il obliga pe acesta sa livreze acest produs. Astfel, daca un produs se gaseste mai greu in unele farmacii poate insemna ca distribuitorul nu are in stoc produsul respectiv.

Cum este afectat profitul companiilor din industria farmaceutica

Marja de profit din valoarea medicamentelor vandute este undeva la 13,5-14% in acest moment in Romania. Sensiblu a inregistrat anul trecut cifra de afaceri de 271 milioane euro din care 7 milioane a insemnat profitul companiei, iar afacerile farmaciilor Punkt au ajuns la cifra de afaceri de 16 milioane euro in 2016 si s-au inregistrat pierderi de aproximativ 2 milioane euro.

“Profitabilitatea este serios afectata de faptul ca lucram pe preturi mai mici, marje mai mici si din nefericire incepand de anul acesta in mod fortat salarii mai mari”, a precizat Popescu.

Odata cu scaderea preturilor medicamentelor in 2015, cu aproape 17,5%, veniturile farmaciilor care fac parte din grupul A&D Pharma au scazut proportional.

“Au fost foarte multe falimente, mai multe decat erau inainte. In pharma, aceste falimente nu se vad foarte usor pentru ca practic o farmacie cand nu mai poate sa reziste incearca sa-si vanda afacerea si asa se vede acea consolidare pe piata. Jucatorii mai mari cumpara farmacii, in special farmacii independente dar si operatori mari, cum a fost cazul nostru cu Polisano anul trecut, care era de fapt o situatie similara. Toate aceste lucruri se intampla din cauza faptului ca business-ul de retail farmaceutic este unul extrem de strans”, a conchis Popescu.

Citeste maine in Wall-Street PRO interviul complet cu Robert Popescu