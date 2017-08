Martin Zmelik, CEO-ul Grupului CEZ in Romania, si prezentatorul tv Cabral Ibacka au lansat, pe 26 iulie,“Ziua E-Mobilitatii” in cadrul CEZ, un proiect care ilustreaza preocuparea companiei pentru solutiile de mobilitate electrica. “Ziua E-Mobilitatii” (#emobilityday) este un demers prin care compania incearca sa educe si sa sensibilizeze publicul fata de teme precum mobilitatea electrica, mijloacele alternative ecologice de transport in mediul urban, vehiculele conectate sau noile tehnologii “on-board”.

Daca anul trecut, o experienta similara a celor doi protagonisti a avut loc la bordul unui vehicul electric, anul acesta, Martin Zmelik si Cabral au testat si doua e-biciclete prototip.

“Experimentul nostru de anul trecut si turul electric urban din 2017 se inscriu in strategia companiei de a dezvolta infrastructura pentru mijloace de mobilitate electrica. Pe langa statiile de incarcare montate langa sediile CEZ din Craiova si Pitesti la care au acces gratuit toti clientii nostri posesori de vehicule electrice, ne incurajam angajatii sa utilizeze masinile electrice si hibrid din parcul propriu. Astfel, vehiculul electric Renault Zoe aflat in dotarea parcului CEZ a parcurs 5.200 de km de la achizitionare pana in prezent si 130 de angajati ai companiei au testat capacitatile acestui model. In perioada de utilizare, a rezultat o medie de 300 de km de mobilitate verde pe luna”, a declarat Martin Zmelik.

In egala masura, Grupul CEZ in Romania are planuri legate de extinderea retelei de statii de incarcare, iar in toamna anului trecut a depus o cerere de finantare cu 650.000 de lei din partea Autoritatii Fondului de Mediu pentru un proiect privind extinderea retelei de statii din regiunea Olteniei. In tara de origine a Grupului, Cehia, CEZ opereaza deja o retea de 70 de statii de incarcare (din care 26 ultra-rapide) si a obtinut fonduri europene pentru finantarea extinderii retelei, in perioada 2017-2020, cu inca 42 de statii, in cadrul programului “Connecting Europe Facility”.

O zi electrica in traficul din Bucuresti

Daca anul trecut dialogul dintre Martin Zmelik si Cabral s-a derulat la bordul vehiculului Renault Zoe, pe ruta Bucuresti-Pitesti, anul acesta, pentru a sublinia importanta mobilitatii pentru locuitorii oraselor mari, cei doi au facut turul Bucurestiului la bordul aceluiasi vehicul din flota companiei si pe biciclete electrice. Conversatia lor, filmata si disponibila aici, a atins subiecte precum: vehiculul electric, reteaua locala de statii de incarcare electrica, proiectele CEZ in Romania si in Cehia, viitorul mobilitatii electrice, conectivitatea si tehnologiile “on-board”, solutiile de car-sharing si car-pooling, orasul viitorului.

Dupa experienta de condus un vehicul electric in traficul aglomerat bucurestean, CEO-ul Grupului CEZ in Romania si invitatul sau au parcurs o parte din traseu pe doua biciclete electrice, prototipuri puse la dispozitie de Pegas.

Ce spun romanii despre viitorul E-Mobilitatii?

In paralel, CEZ a derulat, la finalul lunii iulie, un studiu online pentru a vedea cum se raporteaza romanii la transportul cu propulsoarele electrice si care este nivelul de informare al acestora in legatura cu avantajele noilor tehnologii din domeniul mobilitatii urbane si nu numai. Studiul a fost realizat pe platforma ivox.ro pe un esantion de 1.668 de persoane din mediul urban si s-a derulat in perioada 24-30 iulie 2017.

Punctele de vedere exprimate de Martin Zmelik si Cabral Ibacka in film sunt sustinute si de rezultatele studiului „Viitorul E-Mobility in Romania”, comandat de Grupul CEZ in Romania. Conform acestui studiu, masina este mijlocul de transport urban preferat de cei mai multi dintre romani (6 din 10 respondenti), pe cand bicicleta este un mijloc de transport preferat de 2 din 10 romani. 7 din 10 romani considera ca motorul electric si bateriile performante vor avea un impact major asupra transportului urban, iar 5 din 10 romani ar opta pentru un mijloc de mobilitate mai putin poluant, cum ar fi vehiculul hibrid sau electric. 87% dintre respondenti considera ca cel mai important beneficiu al mijloacelor de mobilitate electrice este reprezentat de emisiile reduse.

50% dintre respondenti cred ca intretinerea unui autovehicul electric este mai putin costisitoare decat intretinerea unui autovehicul cu motor termic, iar cei mai multi realizeaza ca numarul masinilor electrice va creste, datorita interesului din ce in ce mai ridicat pentru modalitati de transport care nu polueaza.

Desi 5 din 10 respondenti estimeaza costurile de carburant pentru autoturismul propriu undeva sub 300 RON (plus TVA), iar 4 din 10 cheltuiesc intre 300 si 500 de RON lunar pentru carburant, romanii sunt sceptici cand vine vorba de vehiculul electric din cauza infrastructurii modeste. Astfel, 7 din 10 respondenti declara ca orasele mari din Romania nu dispun de suficiente statii de incarcare pentru a mentine autonomia autovehiculelor electrice si nu se declara optimisti cu privire la intentiile de renuntare la automobilele cu motor termic. In privinta mijloacelor alternative de deplasare in mediul urban, in afara de bicicleta clasica, cunoscuta de majoritatea participantilor la studiu, alte variante de transport recunoscute s-au dovedit a fi moped/scuterul (electrice) si bicicleta electrica.

Despre Grupul CEZ in Romania

Grupul CEZ este prezent pe piata romaneasca inca din anul 2005, odata cu preluarea companiei de distributie Electrica Oltenia SA care, dupa procesul de transformare, asigura alimentarea cu energie electrica a sapte judete: Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea si Teleorman. Afacerile Grupului CEZ in Romania sunt reprezentate de cele 8 companii - CEZ Distributie, CEZ Romania, CEZ Vanzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development si TMK Hydroenergy Power.

Grupul CEZ a investit, in zona Dobrogea, la Fantanele, Cogealac si Gradina, 1,1 miliarde Euro in realizarea celui mai mare parc eolian pe uscat din Europa, cu o putere totala instalata de 600 MW. Constructia parcurilor amplasate la nord de Constanta s-a desfasurat in mai multe etape - prima, aflata la Fantanele, include 139 de turbine eoliene cu o capacitate de 347,5 MW. Cea de-a doua etapa s-a desfasurat in zona Cogealac si Gradina, incluzand 101 turbine cu o capacitate totala de 252,5 MW. Intreaga capacitate a fost pusa in functiune la sfarsitul anului 2012.