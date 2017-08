Anul trecut a fost unul bun pentru industria lactatelor, cu o crestere de circa 10% sustinuta de majorarea veniturilor populatiei, dar si de catre reducerea anterioara a TVA, a declarat managerul roman care conduce operatiunile locale ale FrieslandCampina, Cornel Caramizaru, care a mentionat insa ca in acest an piata de profil ar putea sa creasca cu un ritm mai lent.

“Pentru industria lactatelor anul trecut a fost un an bun, cu o crestere de circa 10% sustinuta cresterea veniturilor populatiei si orientarea catre produse cu un nivel de pret mai ridicat, dar si de catre reducerea anterioara a TVA. In 2017 piata de profil poate sa creasca, insa cu un ritm mai lent, continuand tendinta anului precedent si pe seama faptului ca la nivel local consumul de lactate este in continuare sub potential”, a afirmat Caramizaru, potrivit News.ro.

In acelasi timp, reprezentantii Albalact sustin ca in 2016 piata lactatelor a inregistrat o imbunatatire vizibila a consumului ca urmare a reducerii semnificative a TVA-ului la alimente si majorarii salariului minim, masuri care au influentat in bine puterea de cumparare.

“Economia a dat semne de revenire si aproape toate companiile au raportat cresteri ale afacerilor. Credem ca si anul acesta va fi unul bun pentru piata lactatelor, important este ca producatorii sa continue sa inoveze, sa investeasca in brand-uri, mai ales in contextul importurilor ieftine din UE, sa ramana atenti la cerintele si asteptarile consumatorilor si sa-si adapteze portofoliul in consecinta”, au completat reprezentantii Albalact.

Albalact, cel mai mare producator de lactate din Romania care a fost preluat anul trecut de grupul francez Lactalis, a redevenit liderul pietei anul trecut, dupa ce si-a marit cifra de afaceri cu 17,2% fata de 2015, la 527 milioane lei (117 milioane euro), arata datele transmise de Registrul Comertului, la solicitare News.ro, pe baza bilanturile financiare depuse la Ministerul Finantelor.

Albalact a inregistrat anul trecut un profit de 16,9 milioane lei (3,7 milioane euro), in crestere cu 27,1% fata de 2015. FrieslandCampina Romania, producatorul brandului de lactate Napolact, a inregistrat la finalul anului trecut o cifra de afaceri consolidata de 331 milioane lei, in crestere cu 4% comparativ cu anul precedent, si a revenit pe profit in urma finalizarii programului de consolidare a operatiunilor de productie si a implementarii unui program de investitii in cele doua fabrici, din Cluj-Napoca si Targu Mures, reiese din datele transmise de companie.

Compania aloca in fiecare an investitii de circa 3 milioane de euro in fabricile din Targu Mures si Cluj-Napoca, pentru modernizarea si cresterea capacitatilor de productie.

Cea mai recenta investitie a FrieslandCampina a fost realizata la fabrica din Cluj-Napoca, intr-o noua linie de productie de branza telemea. Intregul proiect a necesitat fonduri de 1,3 milioane de euro si a triplat capacitatea de productie.

O alta investitie importanta a companiei a fost finalizarea noii linii de ambalare a produselor lactate la PET din cadrul fabricii din Targu Mures, care a presupus o investitie de peste 3 milioane de euro.

Cei mai mari 10 producatori de lactate au reusit sa obtina anul trecut in Romania profituri cumulate de peste 98 milioane lei (21,9 milioane euro), in crestere cu 36,9% fata de anul anterior, la o cifra de afaceri cumulata de peste 2,7 miliarde lei (peste 600 milioane euro), in crestere cu 6,7% comparativ cu 2015, potrivit datelor transmise de Registrul Comertului.

Sursa foto: Dream79/Shutterstock.com