„Asteptarile noastre de la dialogul cu noul Guvern sunt mari, mai ales in contextul in care ne confruntam de mai bine de opt ani cu lipsa de predictibilitate, de transparenta si de coerenta a pietei, incertitudinea in care ne desfasuram activitatea fiind dublata de o suprataxare unica in Europa, o povara fiscala din ce in ce mai greu de suportat. Suntem deschisi si sprijinim activ acest proces pentru ca ne dorim sa gasim solutii concrete care sa fie si implementate, astfel incat situatia in care ne aflam sa nu se agraveze si sa puna si mai mult in pericol accesul pacientilor romani la tratamente inovatoare. Avem incredere ca autoritatile au la dispozitie toate datele necesare derularii unui proces decizional cu un rezultat care sa reflecte intocmai realitatea romaneasca si nevoile reale ale acesteia”, a afirmat Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.

ARPIM aduce in atentia autoritatilor urmatoarele argumente:

bugetul alocat medicamentelor a ramas la aceeasi valoare din anul 2012, astfel incat diferenta dintre bugetul alocat medicamentelor si nevoile reale de tratament ale pacientilor romani a depasit 1 miliard de lei in anul 2016, suma suportata integral de companiile farmaceutice prin plata taxei clawback;

taxa clawback, impusa initial ca o masura de control al bugetului alocat medicamentelor intr-o perioada de criza, a ajuns sa reprezinte anul acesta aproximativ 20% din valoarea medicamentelor decontate de CNAS;

o taxa clawback al carei mecanism nu este nici transparent si nici predictibil, bazata pe o diferentiere stabilita discretionar, nu face decat sa puna si mai mult in pericol tratamentele de ultima generatie, care nu au o alternativa generica in piata si care reprezinta pentru multi pacienti singura sansa pe care acestia o au in lupta cu boala;

2 din 3 pacienti romani sunt tratati cu medicamente generice, iar Romania ocupa locul 5 in randul statelor membre ale UE si se afla peste media europeana la capitolul penetrarii medicamentelor generice;

tara noastra se afla pe ultimele locuri in ceea ce priveste accesul pacientilor la terapiile de ultima generatie deja disponibile in Europa, unele dintre ele de mai multi ani;

conform analizelor de date ale companiilor membre ARPIM, la valori de peste 15% ale taxei clawback, medicamentele inovatoare fara alternativa terapeutica in piata risca sa devina nesustenabile, asa cum s-a intamplat in mai multe cazuri in ultimele luni.

Sursa foto: vchal / Shutterstock.com