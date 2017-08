Fostul director executiv al MedLife a infiintat anul trecut clinica Medicare si a ajuns sa aiba in primele sase luni ale acestui an cifra de afaceri de 1,3 milioane lei din care un profit de 115.000 lei. Citeste in continuare de ce a ales Ciprian Ciobanu sa renunte la managementul unei retele private de servicii medicale de top pentru a isi infiinta propria afacere in domeniul sanatatii.

Directorul general al Medicare, Ciprian Ciobanu, a ocupat functii decisive timp de 15 ani in cadrul retelei private de servicii medicale MedLife, iar anul trecut a decis sa infiinteze propria sa afacere in acest domeniu. Astfel, Ciobanu a preluat o clinica din zona Floreasca si a reamenajat-o sub numele de Medicare, cu o investitie de 200.000 euro.

Clinica Medicare acopera in jur de 20 de specialitati medicale, 15 investigatii paraclinice si peste 700 de tipuri de analize de laborator, iar in urmatoarea perioada clinica are in plan sa se extinda pana la un numar de 17 cabinete.

Pe langa dezvoltarea primei clinici, Ciprian Ciobanu a reusit sa deschida la inceputul lunii august a doua clinica pe strada Gabroveni, cu o invistie de 100.000 euro.