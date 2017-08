Directorul general al companiei aeriene de stat Tarom, Eugen Davidoiu, crede ca verificarea pe care o va face Corpul de Control al premierului Mihai Tudose nu va scoate in evidenta deficiente din perioada in care el a condus compania si nu considera ca trebuie sa-si dea demisia, in conditiile in care, potrivit lui, a fost eficient si a adus doua avioane noi in cadrul flotei companiei, a declarat Eugen Davidoiu.

”Nu are cum sa scoata in evidenta deficiente in perioada mea. Am fost foarte eficient. Am luat avioane care functioneaza si aduc profit companiei, am reorganizat compania, despre ce deficiente vorbim? Deficientele sunt in spate, nu sunt la mine”, a declarat Eugen Davidoiu, intrebat despre decizia premierului Mihai Tudose de a trimite Corpul de Control la Tarom, potrivit News.ro.

El considera ca nu are motive de a-si da demisia pentru ca a fost eficient in activitatea sa. ”Eu nu voi demisiona pentru ca nu am de ce. Voi pleca cand voi dori eu pentru ca am muncit acolo si nu mi-am batut joc. Am adus doua avioane, le-am pus la munca si pentru asta trebuie sa plec? Mi se pare o nebunie. De ce sa-mi ceara cineva demisia? Ca am demarat reorganizarea companiei? Poate pentru ca am deranjat niste grupuri de interese”, a afirmat Davidoiu.

Directorul general al Tarom a declarat ca exista servicii de informatii care ar trebui sa stie ce companii externe doresc ca Tarom sa dispara.

”Uitati-va in jurul Romaniei, cate companii aeriene de stat mai sunt in picioare la ora asta? Sa ne uitam cine sunt in spatele companiilor private care opereaza in Romania. Poate ca sunt interesante sloturile companiei sau asset-urile (activele-n.r.), nu stiu. (...) Domnul ministru al Transporturilor stie de anul trecut, de cand era secretar de stat, noi nu suntem organ de control. Stiti ca Tarom nu are nici macar juristi? Fosta conducere a taiat practic din organigrama aceste posturi”, a afirmat Davidoiu.

Davidoiu a fost numit in functie de Consiliul de Administratie al Tarom in 2 februarie. Davidoiu considera ca acest control nu poate scoate in evidenta deficiente din perioada in care el a condus compania. Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul companiilor aeriene prezente in Romania, din punct de vedere al numarului de pasageri, in detrimentul Blue Air. Liderul pietei a fost compania ungureasca Wizz Air, iar pe pozitia a patra s-a situat Ryanair.

Premierul Mihai Tudose a decis efectuarea unui control de catre Corpul de Control al primului-ministru la Compania Nationala de Investitii si la Tarom, incepand de luni, au precizat surse guvernamentale.

Premierul i-a reprosat, vineri, la inceputul sedintei Executivului, ministrului Trasnporturilor, lipsa de perfomanta a companiei aeriene Tarom, care a incheiat primele sase luni ale acestui an cu pierderi de peste 100 de milioane de lei, si, de aseamenea, ca reprezentantii ministerului nu merg sa monitorizeze santierele unde sunt in desfasurare lucrari de infrastructura.