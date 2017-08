Directorul general al Tarom, Eugen Davidoiu, a demisionat din functie, potrivit News.ro . Premierul Mihai Tudose a declarat ca verificarile dispuse de el vor fi facute, in ciuda demisiei lui Davidoiu.

Demisia directorului general Tarom vine dupa ce premierul Mihai Tudose a decis efectuarea unui control la Tarom si la Compania Nationala de Investitii, incepand de luni.

Premierul Mihai Tudose a fost intrebat, luni, daca se mai impun verificarile Corpului de Control la Tarom, in conditiile in care seful companiei a demisionat, el raspunzand: "Da". Premierul a refuzat sa faca alte comentarii despre situatia de la Tarom.

Mihai Tudose a mers, duminica, la Palatul Victoria, pentru a dispune efectuarea controlului incepand chiar de luni. Sursele au precizat, pentru News.ro, ca premierul i-ar fi cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, sa aleaga intre propria demisie si renuntarea la directorul Tarom. Razvan Cuc ar fi cautat sustinere la partid, insa in urma discutiilor de duminica a decis sa renunte la directorul Tarom, care a ales sa demisioneze.

Premierul Mihai Tudose i-a reprosat, vineri, ministrului Transporturilor, lipsa de perfomanta a companiei aeriene Tarom, care a incheiat primele sase luni ale acestui an cu pierderi de peste 100 de milioane de lei, si, de aseamenea, ca reprezentantii ministerului nu merg sa monitorizeze santierele unde sunt in desfasurare lucrari de infrastructura.

Duminica, directorul general al companiei aeriene de stat Tarom, Eugen Davidoiu, a declarat, dupa anuntul privind verificarile dispuse de premier, ca nu considera ca trebuie sa isi dea demisia, in conditiile in care, potrivit lui, a fost eficient si a adus doua avioane noi in cadrul flotei companiei.

