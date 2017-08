Cele mai cunoscute afectiuni ale oamenilor care lucreaza in corporatii sunt sunt cele ale coloanei vertebrale (cauzate de postura incorecta In fata biroului), ale ochilor (din cauza timpului indelungat petrecut in fata monitorului), dar si boli ale ficatului cauzate in multe cazuri chiar de oboseala acumulata.

Printre lucrurile pe care le putem face ca sa diminuam efectele negative ale sedentarismului, se numara pauzele mai dese. Specialistii recomanda o pauza de 10 minute pentru fiecare ora petrecuta pe scaun, in fata monitorului. Daca incercam sa diminuam stresul fizic cu mersul pe scari In locul deplasarii cu liftul, ce facem cu ficatul?

Esential pentru buna functionare a organismului uman, ficatul este cel mai mare organ intern, cel mai complex din punct de vedere metabolic si motorul procesului detoxifierii. Formula hepatoprotectoare Liv.52 de la Himalaya are o vechime de peste 60 de ani si este testata in peste 300 de studii medicale internationale, care Ii demonstrezeaza eficacitatea, castigandu-si astfel locul in topul celor mai recomandate suplimente naturale pentru ficat la nivel mondial.

Avand la baza o formula ayurvedica, conform cu filosofia companiei mama – Himalaya Drug Company – Liv.52 contine plante cu rol antioxidant si antiinflamator (de exemplu: Capparis spinosa, altfel spus Capere, Cichorium intybus, cunoscuta sub numele de Cicoare, de asemenea Achillea millefolium, popular denumita Coada soricelului si Tamarix gallica, cunoscuta drept Catina rosie), care protejeaza celulele hepatice si favorizeaza regenerarea ficatului.

De ce avem nevoie de un hepatoprotector?

Practic, ficatul indeplineste peste 500 de functii In organism, printre care procesarea alimentelor, transformarea nutrientilor in energie, controlul nivelului de grasimi, aminoacizi si glucoza din sange, combaterea infectiilor, metabolizarea si eliminarea toxinelor din corp, producerea bilei. Pe langa aceste functii de metabolizare, digestiva si detoxifiere, tot ficatul indeplineste rolul de stocare si sinteza a unor substante vitale: proteine, enzime, factori de coagulare, colesterol.

Stilul de viata alert pe care ne-am obisnuit sa Il consideram noua normalitate, perioadele de stres accentuat In activitatea profesionala, alimentatia deficitara din punct de vedere calitate si frecventa a meselor, deprivarea de somn ca efect al sindromului omului in permanenta ocupat Isi pun amprenta asupra starii noastre generale de sanatate si implicit asupra ficatului.

In plus, conform studiilor de specialitate, toxicitatea medicamentelor pe care le consumam are de asemenea un impact semnificativ asupra starii de sanatate a ficatului nostru. De exemplu, American Association For The Study Of Liver Diseases a identificat peste 800 de medicamente cu potential hepatotoxic.

De ce Liv.52? Si de ce Liv.52 DS?

Pornind de la extraordinara capacitate a ficatului de a se regenera, dupa 10 ani de testare a 52 de formule, Himalaya a creat Liv.52, de unde si numele produsului. Din 1955 de cand a fost lansat pe piata, Liv.52 a demonstrat ca este un hepatoprotector eficient si sigur, care aduce Impreuna forta naturii prin compozitia 100% naturala (plante recoltate din zone nepoluate din India) si efectele benefice ale tehnologiei moderne de fabricatie.

“Recunoasterea internationala nu a intarziat sa apara. Formula Liv.52 este folosita drept etalon in studii medicale de specialitate, a fost introdusa in SUA in renumita publicatie ce trateaza teme legate de fitoterapie - “ABC Clinical Guide to Herbs”, iar in 2015 a primit distinctia Best of Supplements Award Winner.”, puncteaza Ioana Cebuc, marketing manager Prisum International Trading, distribuitorul Himalaya in Romania.

Liv.52 sustine si optimizeaza toate functiile ficatului si se recomanda atat in preventie, cat si ca adjuvant pentru diverse afectiuni ale ficatului. Administrat in stadii incipiente, Liv.52 intarzie evolutia cirozei prin incetinirea procesului de fibrozare a ficatului. Pe lista beneficiilor introducerii in dieta zilnica a acestui supliment alimentar se inscrie si sustinerea bilei „lenese” si favorizarea golirii ei in intestinul subtire.

De zeci de ani Liv.52 este folosit eficient de catre pacientii cu steatoza, hepatita, alcoolism, ciroza sau de catre cei ai caror ficat are nevoie de protectie Impotriva efectelor nocive ale tratamentelor cu medicamente hepatotoxice.

Liv.52 protejeaza tesutul hepatic si favorizeaza regenerarea celulelor hepatice, combate simptomele hepatitelor acute si cronice, contracareaza efectele nocive ale consumului de medicamente sau alcool, sustine detoxifierea ficatului si combate anorexia, normalizand apetitul. Este un ajutor de nadejde in perioadele de solicitare indelungata, stres accentuat si acumulare de oboseala. Fiind un produs exclusiv din plante, Liv.52 nu are efecte adverse si nu interactioneaza cu alte medicamente.

Formula cu dubla concentratie Liv.52 DS (Double Strength) pastreaza efectele benefice ale formulei initiale, cu singura schimbare la nivel de dozaj, fiind astfel o formula destinata adultilor, cu putere dubla de actiune si in acelasi timp mai usor de administrat: doar doua capsule pe zi, in loc 4-6 capsule pe zi, ca in cazul recomandarilor de administrare pentru formula clasica.

Gama de produse Himalaya este disponibila in farmacii, plafare, magazine de profil, dar si prin comenzi online in cadrul e-shop-ului Prisum International www.hboutique.ro.

