Carrefour Romania a lansat pe 21 August, in hipermarketul Carrefour Baneasa, serviciul integrat „Casa ta - Self Service”, prima casa de marcat unde clientii au posibilitatea de a scana si plati singuri, in acelasi loc, produsele cumparate.

Zona dedicata noului serviciu „Casa ta – Self Service” este alcatuita din patru case de marcat tip self check-out si este deservita de un supervizor permanent, gata oricand sa ofere clientilor indrumarea necesara utilizarii caselor de marcat. Potrivit Carrefour Romania, experienta clientilor din hipermarketul Carrefour Baneasa, incepand cu 21 August, le va permite, pe de o parte, sa faca cumparaturi in ritmul lor, iar pe de alta parte, le va oferi posibilitatea de a experimenta avantajele tehnologiei.

„Clientii sunt invitati in hipermarketul Carrefour Baneasa sa descopere acest proiect pilot si sa incerce singuri noua casa de marcat „Casa ta – Self Service” care permite realizarea cumparaturilor in doi pasi simpli: scanarea produselor la casa de marcat „Casa ta- Self Service” si plata produselor scanate - cu cardul sau prin aplicatia mobila Carrefour Pay, disponibila gratuit in AppStore si in magazinul Google Play”, spune Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamica Comerciala&Pricing Carrefour Romania.

Retailerul francez, ale carui vanzari la nivel global au crescut cu 6,2% in primul semestru din acest an, atingand nivelul de 43,1 miliarde de euro, continua, prin acest proiect pilot, seria noutatilor din Romania, care include aducerea conceptului Carrefour Gourmet, ce va fi ancora centrului comercial AFI Palace Brasov. Totodata, in iulie 2017, francezii au anuntat ca detin 51% din Bringo, o aplicatie IT prin intermediul careia produsele diferitelor magazine pot fi comandate si primite de cumparatori direct acasa, ce a fost dezvoltata de compania Ascend NetSolutions, cunoscuta si pentru aplicatiile Oliviera si StarTaxi

Cu peste 10.100 de magazine in 34 de tari, grupul Carrefour este al doilea retailer mondial si numarul unu in Europa. In Romania, grupul Carrefour numara 290 de magazine dintre care 32 hipermarketuri 'Carrefour', 129 supermarketuri 'Market', 44 magazine de proximitate 'Express', 10 magazine de proximitate 'Contact', un magazin online si 74 de magazine Billa.