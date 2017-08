Decathlon inaugureaza magazinul extins din Bd. Theodor Pallady, a carui suprafata a fost dublata, la 4.200 metri patrati. Procesul de modernizare si extindere a durat cinci luni, iar acum reprezentantii Decathlon se asteapta la o crestere a numarului de vizitatori cu 40% pana la sfarsitul anului in acest punct de desfacere. Magazinul din Pallady este primul spatiu extins din Bucuresti.

“Dezvoltarea din acest an a retelei de magazine presupune, pe langa deschiderea unor noi spatii comerciale, si modernizarea celor existente deja. In Bucuresti suntem prezenti cu patru puncte de desfacere, care aduna in fiecare saptamana peste 32,000 pasionati de sport si iubitori de miscare. Magazinul Decathlon din Pallady este primul care se bucura de o extindere: dublarea spatiului”, declara Gabriel Iliescu, Director de magazin Decathlon Pallady, precizand ca vizitatorii vor avea la dispozitie un spatiu mai mare pentru testare.

In primul magazin extins din Bucuresti sunt disponibile peste 8.000 de modele si echipamente, destinate utilizarii in peste 60 de activitati sportive, precum drumetie montana, natatie, sporturi de echipa, fitness, alergare, sporturi de combatere, tenis, vanatoare, pescuit, echitatie, ciclism, role, patinaj, schi si multe altele.

Reteaua de spatii comerciale Decathlon este formata din 20 de magazine, amplasate strategic pe intreg teritoriul tarii. Cel mai recent magazin al retailerului sportiv a fost deschis la Botosani, fiind al cincilea din regiunea Moldovei. Acesta a fost inaugurat in data de 6 iulie in prezenta oficialitatilor locale, a unor sportivi si reprezentanti ai cluburilor sportive din oras.

Magazinul Decathlon din cadrul centrului comercial Pallady, situat pe Bulevardul Theodor Pallady, nr. 51 include produse apartinand marcilor proprii Decathlon, precum : Quechua, Kipsta, Nabaiji, Oxelo, Domyos, Btwin sau Kalenji. La nivel mondial, Decathlon reuneste peste 60.000 de colaboratori, reprezentand 60 de nationalitati. Decathlon comercializeaza peste 35.000 de produse, iar in centrele sale de cercetare isi desfasoara activitatea, la nivel global, peste 800 de ingineri, aflati in permanenta cautare de solutii si inovatii tehnice pentru a face sportul accesibil tuturor.