Principalii producatori de medicamente cu facilitati de productie in Romania au anuntat in luna mai a acestui an infiintarea Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), cu scopul de a conlucra pentru ca Romania sa devina un hub european al productiei de medicamente. Vezi in continuare ce venituri au cele 16 fabrici de medicamente care fac parte din patronat si care fabrici au cele mai mari pierderi in urma crizei medicamentelor din Romania.