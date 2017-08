Negocierile statului roman cu compania chineza China General Nuclear Power Corporation, pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, suspendate in decembrie anul trecut, vor reincepe in septembrie, a declarat vineri directorul general al Nuclearelectrica, Daniela Lulache, in cadrul unei conferinte de presa in care si-a prezentat bilantul celor patru ani in care s-a aflat la conducerea companiei.

”Ieri (joi, 24 august, n.r.) am avut AGA (Adunarea Generala a Actionarilor), unde a fost aprobata mandatarea Consiliului de Administratie, care sa stabileasca termenii si conditiile mandatului de negocieri in continuarea acestui proiect. Acest mandat a fost dat urmare a aprobarii in Guvern in luna iulie a unui memorandum care abordeaza acest subiect. Care de dept deschid premisele reinceperii negocierilor pe proiect, negocieri care de fapt vor incepe din luna septembrie din nou”, a spus Lulache.

Mandatul stabileste o durata a negocierilor de sase luni, incepand de joi, 24 august.

”Nu este insa un obiectiv mic, pentru ca pentru finalizarea acestui proiect este absolut esential ca statul roman sa isi clarifice in detaliu rolul, contributia, aportul, sustinerea etcetera”, a mentionat Lulache, conform News.ro.

Autoritatile romane negociaza cu compania chineza de trei ani. Negocierile au fost suspendate in decembrie 2016, pe fondul schimbarii Guvernului.

”Negocierile au fost suspendate din decembrie anul trecut si se reiau in luna septembrie. Eu cred ca 3 si 4 sunt absolut obligatorii daca vrem sa devenim independenti energetic, sa avem securitate energetica”, a spus Lulache.

Negocierile dintre statul roman si compania China General Nuclear Power Corporation privind constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda aveau ca termen-limita data de 20 decembrie 2016.

Pana la termenul limita nu s-a luat, in realitate, nicio decizie importanta.

In noiembrie 2015, Nuclearelectrica si China General Nuclear Power Corporation au semnat un nemorandum de intelegere pentru dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, proiect estimat la 6,5 miliarde euro. Proiectul reactoarelor 3 si 4 presupune constructia a doua noi reactoare de tip CANDU 6 pe platforma centralei nucleare de la Cernavoda, fiecare cu o putere instalata de 700 MW.

In ceea ce priveste proiectul privind prelungirea duratei de viata a reactorului 1, inaugurat in 1996, Lulache mentioneaza ca este necesar ca guvernul sa ia o decizie in acest sens anul acesta.

”Avem o amanare, nu putem sa nu avem o decizie curand. Sunt convinsa ca statul roman va primi suficiente date astfel incat sa mergem mai departe cu proiectul. Va trebui (ca decizia) sa fie anul acesta. Noi trebuie sa avem o decizie, oricare ar fi ea”, a spus Lulache.

Compania a demarat demersuri in acest sens, iar date mai multe pe marginea acestui subiect vor exista pana la sfarsitul anului.

Un reactor de tipul celor de la Cernavoda a fost gandit sa functioneze 210.000 ore de functionare la 80% factor de capacitate, insemnand echivalentul a 30 de ani. Unitatea 1 de la Cernavoda are factor de capacitate de peste 90%, dar ii poate fi prelungita durata de functionare pana la 230-245.000 ore de functionare.

”Noi avem o decizie a Adunarii Generale a Actionarilor din 2013, care aproba de principiu retehnologizarea unitatii 1, care teoretic trebuia sa inceapa la expirarea celor 210.000 ore de functionare, deci undeva in intervalul 2023-2026, permitandu-ne sa utilizam deja un buget de aproximativ 80 milioane lei pentru realizarea tuturor studiilor tehnice necesare, pentru a fi capabili sa intelegem foarte clar care este nivelul de imbatranire, care este starea canalelor de combustibil, care sunt echipamentele ce trebuie inlocuite, care sunt echipamentele ce au nevoie de revizii capitale, sa avem o valoare a proiectului de investitii”, a mai spus directorul general al Nuclearelectrica.

Actionarul majoritar, Ministerul Energiei, a cerut insa date suplimentare pe marginea aceluiasi subiect aflat pe ordinea de zi in AGA din vara acestui an, cand subiectul a fost introdus in sedinta, asteptand totodata si opinia CNCAN.

Joi, Cosmin Ghita, un consilier al premierului in varsta de 28 de ani, a fost numit de consiliul de administratie in functia de director general al companiei pentru o perioada provizorie de patru luni incepand cu data de 2 septembrie.

Numirea in functie a lui Ghita are loc in conditiile in care prelungirea mandatului de patru ani cu inca un mandat provizoriu de patru luni a actualului sef, Daniela Lulache, expira la data de 1 septembrie 2017.

SNN a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit net de 133,78 milioane lei (29,2 milioane euro), in crestere de 77 de ori fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul cresterii productiei si a incasarilor.

Productia de energie a companiei a crescut in primul semestru cu 5,5%, la 5.066 GWh, ”in conditiile unei opriri planificate semnificativ mai reduse a unitatii planificate sa intre in oprirea planificata”, arata raportul companiei.

Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.

Actionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participatie de 82,49%.

Nuclearelectrica este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 2,2 miliarde lei (486 milioane euro).