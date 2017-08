Producatorii locali de cosmetice detin o cota de 10% dintr-o piata de 780 de milioane de euro dominata de multinationale precum L’Oreal, Beiersdorf, Procter&Gamble, Unilever, Amway, Oriflame sau Avon. Cu toate acestea, Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producator de cosmetice cu capital romanesc, a obtinut anul trecut o cifra de afaceri de 196 milioane de lei, in crestere cu 14,6% fata de 2015. Vezi in continuare ce profituri au inregistrat producatorii romani de cosmetice in ultimii ani.