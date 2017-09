Brot Manufactur, brutarie traditionala germana, inaugureaza un nou magazin in Bucuresti, in zona Tineretului si ajunge astfel la un numar de cinci locatii.

„De la deschiderea ultimului magazin in 2016 am fost surprinsi intr-un mod placut sa aflam ca intereseul pentru produsele noastre a crescut simtitor in randul clientilor Brot Manufactur. Decizia sa deschidem un nou magazin in zona Tineretului a fost sustinuta de dorinta de a furniza produsele noastre si in alte zone decat cele cunoscute, avand clienti ce veneau din alte cartiere Bucurestene special pentru a achizitiona produsele noastre. Tot ceea ce vindem este realizat integral din ingrediente naturale, dupa retete traditionale nemtesti si cel mai important, nu sunt produse industrial” a declarat Frieder Wohrmann, actionar majoritar al brutariei.

Ca si in celelalte patru magazine Brot, in noua locatie se vor comercializa 12 tipuri de paine cu ingrediente precum faina de secara, faina de grau, faina de grau spelta, seminte de in, anason si floarea soarelui.

Magazinul din Tineretului este situat in strada Maria Tanase, nr. 3, Bl. 13. Brutaria a deschis primul magazin in anul 2014 ajungand in 3 ani la un numar de 5 locatii, oferind consumatorilor o gama larga de produse de panificatie bazate pe traditie si calitate germana.

Intr-un interviul acordat Wall-Street.ro, Frieder Wohrmann declara ca are in plan sa deschida cel putin doua locatii anul acesta si sa ajunga la o cifra de afaceri de un sfert de milion de euro.

Frieder Wohrmann (50 ani) a lucrat mai bine de 20 de ani in sectorul financiar, gestionand operatiunile unor banci din zona Europei de Sud-Est. Locuind aici de ceva timp a realizat ca nu gaseste painea pe care si-o dorea. Acesta a fost punctul de plecare pentru BROT, o brutarie cu specific german.

In prezent, BROT detine cinci puncte de vanzare in Bucuresti, cea mai importanta locatie fiind cea din bulevardul Nicolae Caramfil, urmata de magazinele de desfacere amplasate in piata Domenii si bulevardul Pipera. BROT mai detine si o rulota in zona Stefan cel Mare.

De asemenea, compania colaboreaza cu platforma online Bringo, care se ocupa de livrarea produselor direct la client.

In 2016, BROT a incheiat cu afaceri de aproape 500.000 de euro, potrivit estimarilor fondatorului, acesta fiind si primul an in care compania a inregistrat profit.

In prezent, BROT are 20 de angajati, intentionand sa extinda echipa, in special pe zona vanzarilor si a brutarilor profesionisti.