Sophia Home Decoration, companie romaneasca specializata in perdele si draperii, a deschis cel de-al 23-lea magazin, in sistem franciza, in Constanta, ajungand astfel al o retea de sapte magazine proprii si 16 francize.

Pana la finalul lunii septembrie, compania infiintata in urma cu 13 ani de antreprenoarea Anamaria Stefan planuieste sa deschida alte doua magazine, in Buzau si Oradea. Pentru anul acesta, compania estimeaza o cifra de afaceri de 2,8 milioane de euro, in crestere cu 600.000 de euro fata de anul precedent. In prezent, Sophia Home Decoration detine o retea de magazine extinsa in intreaga tara, in orasele Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta, Bacau, Bistrita, Vaslui, Negresti-Oas,...