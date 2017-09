Reteaua de sanatate Regina Maria, cu o prezenta de aproape 10 ani pe piata servciilor medicale din Cluj-Napoca, investeste 15 milioane euro in primul spital privat cu servicii integrate din oras. Circa 12% din cifra de afaceri a retelei este generata de activitatea din aceasta zona, iar prin deschiderea noului spital se asteapta ca activitatea sa se tripleze. In ultimii ani, Regina Maria a realizat investitii de peste 9 milioane de euro in Cluj-Napoca, suma alocata pentru deschiderea si modernizarea unitatilor medicale, extinderi, dar si pentru achizitia de aparatura medicala moderna.

Furnizorul medical privat va continua investitiile in sistemul medical local prin inaugurarea primului spital privat cu servicii integrate din oras, care va deservi si pacientii din judetele limitrofe. Valoarea totala a acestui proiect de dezvoltare va fi de 15 milioane de euro.

Odata cu deschiderea spitalului, Regina Maria va crea in jur de 300-350 de locuri noi de munca, din care aproximativ jumatate vor fi medici. In momentul de fata, 10 chirurgi au confirmat ca vor munci in noul spital.

In prezent, Regina Maria Cluj inseamna 2 policlinici, 2 laboratoare, un punct de recoltare, 1 centru de medicina muncii si un centru de expertiza in diabet, nutritie si boli metabolice. La nivel local, furnizorul medical are peste 300 de angajati, dintre care peste 150 sunt medici ce acopera 32 de specialitati medicale.