Ponderea unitatilor medicale private din Romania a crescut de la 75% la 90% din total, in ultimii doi ani. Potrivit Institutului National de Statistica, pe anumite segmente, numarul unitatilor medicale private deschise a crescut de doua ori. Este cazul centrelor medicale de specialitate, unde se inregistreaza un avans de 130%, in ultimii doi ani. In prezent, exista 627 de centre medicale dedicate diagnosticarii diferitelor boli, investigatiilor de imagistica medicala si chiar oncologiei, fata de 273 de unitati in 2014.

"Cifrele oficiale confirma ca investitiile masive facute de companiile private au ecou in infrastructura medicala. Sunt doua aspecte pe care le putem discuta: necesitatea completarii infrastructurii de stat, care duce la o mai buna coordonare in prevenirea afectiunilor, dar si la degrevarea sistemului public de o serie de consultatii si investigatii de rutina. Ce nu s-a schimbat insa in tot acest timp este raportul dintre privat si stat, referindu-ne aici la factorii decidenti. Sunt inca in discutie tarifele mult prea mici la care statul deconteaza serviciile medicale, o problema cu care ne confruntam noi, cei din mediul privat, dar si furnizorii din sistemul public, si lipsa unui cadru legal pentru incasarea contributiei personale", considera Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.

In vreme ce sistemul privat inregistreaza o dublare a numarului de cabinete medicale de familie, de la nici 5.700 in 2014, la 11.250 in prezent, statul mai are doar 22 de astfel de unitati, din cele 5.500 de acum trei ani. Un avans de 36% se observa si in dreptul numarului de laboratoare medicale private, care se apropie de 2.000, iar numarul spitalelor private a crescut cu 25% in aceeasi perioada.

"Sistemul privat a construit si a oferit pietei medicale 40 de spitale si centre medicale cu paturi, in ultimii doi ani. Asta inseamna 1.232 de paturi in plus. Daca ne uitam la ultimii 20 de ani, mediul privat a construit aproape 200 de spitale (n.r. in 1997 erau 2, acum sunt 201), in vreme ce statul a inchis 50 (n.r. in 1997 erau 416, acum sunt 366 de spitale). Furnizorii de servicii medicale private vor sa continue investitiile si in anii ce urmeaza, prin largirea infrastructurii medicale in zonele in care pacientul are nevoi pe care sistemul de stat nu le poate acoperi, tocmai pentru ca sistemul medical privat este un partener al statului. Este nevoie si ca statul sa fie partenerul sistemului medical privat, tocmai de aceea solicitam deschidere la dialog si o asumare a necesitatii unei colaborari oneste, care sa vina in beneficiul pacientului, si nu sa genereze un conflict artificial intre public si privat, cum deseori se intampla", completeaza Cristian Hotoboc.

In Romania exista, in prezent, 59.957 de unitati sanitare, cu aproape 300 mai multe decat anul trecut. 53.543 sunt unitati private, dintre care: 20% sunt centre medicale de specialitate, 21% - cabinete ale medicilor de familie si 28% - cabinete stomatologice.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private numara in prezent 73 de membri: clinici si spitale private, laboratoare de analize medicale, laboratoare de imagistica, clinici de stomatologie, ambulante private, situati in toate regiunile Romaniei.