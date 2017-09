Obtinerea diplomei de Executive MBA cu specializarea in General Management reprezinta un castig atat pentru detinatorul ei, cat si pentru compania pentru care acesta lucreaza. Dupa parcurgerea unui astfel de program, proaspatul absolvent are posibilitatea sa pivoteze in mai multe si diferite directii in functie de aspiratiile profesionale si abilitatile pe care si le-a dezvoltat sau le-a dobandit in timpul cursurilor.



Cativa absolventi ai programului Tiffin Executive MBA au avut amabilitatea sa povesteasca despre schimbarea care a intervenit aproape firesc la scurt timp dupa finalizarea programului.



Catalin Bulbariu a intrat in cadrul programului Tiffin Executive MBA in anul 2013, avand o expertiza vasta in zona financiar-comerciala dobandita preponderent in companii din industria FMCG si Retail. “MBA-ul mi-a permis sa imi dezvolt capabilitatile strategice si abilitatea de a vedea integrat business-ul, atuuri care s-au dovedit extrem de valoroase atunci cand am fost implicat in proiecte de transformare cu impact in definirea modelului de business, in cadrul unor echipe cross functionale”, declara Catalin.



Incepand din martie 2017, Catalin conduce echipa de Category Development and Insights din cadrul Coca-Cola HBC Romania, cu obiectivul declarat de a lega analizele de business cu recomandari comerciale actionabile. Aceasta schimbare in cariera sa profesionala i-a permis sa mearga in afara zonei de confort, iar “abordarea practica a tuturor zonelor de business, insight-urile primite de la colegii de MBA in timpul programului si nu in ultimul rand increderea dobandita mi-au facilitat semnificativ trecerea spre acest rol provocator dar plin de satisfactii.”



Pentru Cristian Ionescu, decizia de a urma un program de EMBA a venit oarecum natural, avand in vedere parcursul lui profesional pana la data respectiva. Pornind de la pozitia de inginer si trecand ulterior prin diferite etape, de la Team Leader la managerul unui departament de design, Cristian dobandise suficienta experienta manageriala in domeniul IT, ceea ce i-a permis sa acceada catre un program de Executive MBA.



Terminarea programului a insemnat pentru Cristian o ridicare a stachetei, un pas spre o pozitie cu mai multe resposabilitati, dar si satisfactii, respectiv functia de Chief Information Officer in cadrul Bittnet Systems, un proiect romanesc de succes, prima companie de IT din Romania listata la Bursa de Valori Bucuresti. Cristian recunoaste ca ascensiunea sa profesioanala a reprezentat o provocare, insa „proiectele, teoria, informatiile acumulate in timpul MBA-ului m-au ajutat ca in cei aproape 2 ani de cand fac parte din managementul Bittnet sa transform echipa tehnica intr-unul din principalele motoare de crestere a companiei”.



Daniel Badea acumulase o experienta de aproximativ 15 ani in domeniul achizitiilor in cadrul companiei Selgros Cash&Carry in momentul in care a ales sa se inscrie in cadrul programului oferit de Tiffin Univeristy, fiind atras de metoda de predare a profesorilor americani orientata spre situatii de business actuale si bazata pe munca in echipe de lucru. “MBA-ul parcurs la Tiffin University mi-a permis accesul la cel mai competitiv sistem de invatamant de business, cel american, direct de la sursa. Am intalnit profesori extraordinari, care, dincolo de cunostintele transmise in timpul programului, mi-au permis sa-mi construiesc o bibliografie extrem de valoroasa. Si mai ales, mi-au transmis o sete de a citi si aprofunda domeniile teoriei de business”, marturiseste Daniel.



La scurt timp dupa terminarea programului, Selgros i-a oferit lui Daniel posibilitatea de a prelua conducerea departamentului de marketing, o pozitie care vine la pachet cu o mare responsabilitate data fiind marimea companiei. “Am invatat, alaturi de colegii mei, ca vointa iti da forta de a face fata unor solicitari deosebite cum sunt cele ale unui MBA, chiar daca acestea se suprapun obligatiilor de serviciu si indatoririlor familiale”.



Despre Tiffin Executive MBA

Programul de EMBA se intinde pe o perioada de 21 luni si contine 18 cursuri cu desfasurarea acestora in week-end; pentru fiecare curs sunt alocate trei week-end-uri in clasa, iar intre cursuri exista o pauza de patru saptamani. In total sunt 27 de week-end-uri de studiu in clasa.



Spre deosebire de alte MBA-uri, dincolo de programa standard, sunt luate în considerare necesitatile fiecarui student. Profesorii, americani cu totii, profesionisti care au dat dovada de excelenta academica, sustinuti de experienta internationala intr-un numar vast de industrii, impartasesc studentilor nu numai cunostintele lor de business, ci si experientele lor de viata.



La finalul programului absolventii vor primi diploma Executive Master in Business Administration oferita de Tiffin University, dar si o diploma de Master in Administrarea Afacerilor, oferita de Universitatea din Bucuresti.

Programul incepe in data de 14 octombrie, iar termenul final de inscriere este 30 septembrie.

Pentru mai multe informatii despre program, conditiile de inscriere si informatiile financiare, cei interesati sunt rugati sa acceseze pagina Tiffin Executive MBA.



Despre Tiffin University



Tiffin University promoveaza traditia calitatii ce are la baza un istoric de peste 125 de ani, timp in care a dezvoltat un portofoliu variat de domenii academice, studii universitare, postuniversitare si activitati extracurriculare. Succesul in piata romaneasca este intarit de colaborarea, din 1999, cu Universitatea Bucuresti. Din 2002, Programul Tiffin Executive MBA la UB a fost recunoscut drept unul dintre cele mai performante programe. In acest context, Tiffin University isi propune sa isi pastreze si sa isi imbunatateasca standardul de calitate oferit in programele de educatie manageriala, cu convingerea ca, in acest fel, aduce un aport consistent in ceea ce priveste cresterea calitatii in zona de management a companiilor private si publice din Romania.